世界衞生大會（WHA）將在下周一（24日）開幕，台灣至今仍未收到世衞組織發出的邀請函。至今已有13個台灣邦交國將會提案，呼籲世衞邀請台灣以觀察員身份參與，但當中未包括遭大陸藥廠以疫苗要脅、要求與台灣斷交的巴拉圭。台灣當局亦加強宣傳，駐日內瓦辦事處在聯合國歐洲總部前廣場設立台灣藍鵲大型打卡框，向世界展現台灣韌性，並廣邀國際友人合影，支持台灣。

WHA將會在下周一至6月1日舉行，由於疫情仍未終止，會議繼續以視像方式舉行。台灣連續5年未獲邀參與，近日台灣邦交國已經去信世衞總幹事譚德塞，要求讓台灣參與，但世衞則聲稱，台灣能否參與並非由譚德塞決定，而是由會員國決定。

至昨日，包括貝里斯、斯威士蘭、危地馬拉、海地、洪都拉斯、馬紹爾、諾魯、尼加拉瓜、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、圖瓦盧等台灣邦交國，已經提案要求邀請台灣以觀察員身份參與WHA。台灣在歐洲唯一的邦交國梵蒂岡是WHA的觀察員，無法提案。

至於今年未有提案的巴拉圭，未知會否以其他方式為台灣發聲。今年3月巴拉圭外長曾表示，有中國藥廠以取得疫苗為條件，要求巴國與台灣斷交，台灣當局之後與美國、日本共同協調，協助巴國從印度購買200萬劑疫苗，首批23萬劑已在4月交付，以解燃眉之急。

根據大會的程序，世衞在收到各國的提案後，會列為WHA的補充議程，將由WHA總務委員會審議，挺台國家以及親中國家將分別發言，大會之後會決定是否將邀請台灣參與議案列入議程。

台灣駐日內瓦辦事處昨日在聯合國歐洲總部前廣場，架起台灣藍鵲打卡框，從廣場正面看過去，藍鵲旁有大大的「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）字樣，後面是地標三腳椅。辦事處表示，這大型文宣將讓日內瓦近200個外國駐團及當地民眾，更加了解台灣訴求，辦事處亦希望國際友人合影，以表達對台灣的支持。

台灣《蘋果新聞網》

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