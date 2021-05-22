中國半導體工業因遭美國制裁，近日投入大量資金研發國製電腦晶片（芯片），但不少項目均爛尾收場，如同「倒錢落海」。繼武漢泉芯半導體爆出千億大騙局被政府接管後，投資近600億人民幣（724億港元）的山東濟南泉芯集成電路製造公司（Quanxin Integrated Circuit Manufacturing），又傳出爛尾收場。不過，最令外界感詫異的是，內地自媒體報道，泉芯與弘芯的發起人竟然屬同一人。

內地自媒體「集微網」引述泉芯員工李明（化名）報道，該公司目前處境堪憂，「公司處境愈發艱難，上月起已開始停發工資，逼迫員工離職。」報道又謂，泉芯廠區周邊某項目負責人亦表示：「在更換工程總包期間，曾出現多次拖欠農民工工資。」

報道指，網民EF（簡稱）早在本月7日，已在微博發帖爆料：「泉芯集成電路欠薪，四月份的薪資不發，也沒有公告，也不作為，而且合約內還有一項，發薪日15日後沒有提出申訴薪資有問題，視同默認。真是坑。」

自由亞洲電台記者前日下午多次致電泉芯，電話均無人接聽。智聯校園招聘網上仍有泉芯各項職務的招聘廣告，負責人于女士被問及泉芯是否仍在招募員工、是否發不出薪水，運作是否正常等問題時，只表示目前沒問題，一切正常，然後匆匆掛上電話。

公開資料顯示，泉芯成立於2019年1月底，號稱山東省資本最大半導體企業，當時三大股東除了曹山作為法人的逸芯集成電路，其他兩大股東是濟南高新控股集團和濟南產業發展投資集團，均隸屬於濟南國資委。

根據集微網的報道，泉芯的目標是建設12英寸12nm邏輯集成電路製造線，年產48萬晶片和2,400件光罩（Photomask）。2019年一季度動工，施工兩年多的12英寸廠至近日才完成打樁，以17億元訂購的設備已運抵當地，卻無處安置，令「望子成龍」的濟南市政府「勢如騎虎」。

自由亞洲電台多次撥打濟南市政府國資委、人社局等單位，都出現「呼叫受限，請勿越權使用」的語音，無法進一步查詢。

被稱為大陸半導體千億大騙局的武漢弘芯半導體製造公司，去年爆出嚴重財務問題被政府接管後，今年二月底遣散員工。最新消息指出，武漢弘芯更名武漢新工業現代製造公司，繼續從事半導體產業，但承包商爆料拖欠工程款，最大問題仍是債務。

至於中外媒體曾陸續揭露「弘芯」發起人曹山，2018年起先後成立珠海「逸芯」、「雲芯」、湖北「天芯」與濟南「泉芯」。泉芯集成電路製造公司被列為山東重點項目，國資已投資逾5億元人民幣。泉芯總投資額598億人民幣，截至今年３月，「泉芯」發起人和股東之一「曹山」所控制的「逸芯」出資竟是「0」，與弘芯手法如出一轍。

集微網的報道指，「曹山」的真實身分是安徽典創電子董事長鮑恩保。不過，他告訴集微網，在弘芯和泉芯兩個項目中進行工商登記的「曹山」，其實是他的一位同事。

美國之音曾報道，據去年10月統計，在一年多時間裏，中國有6個百億級以上的半導體規劃項目停擺。

日媒曾報道，約3,000名台灣工程師被挖角到大陸的企業，有中國政府撐腰的武漢弘芯和濟南泉芯大挖台積電「牆角」，由台積電高層領軍，以年薪和紅利比台灣薪資高出2到2.5倍的合同，聯手帶走約100名以上資深工程師，想打造14和12納米晶片製程。

自由亞洲電台／ 集微網

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