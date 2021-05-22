祝融號在火星表面巡視探測

國家航天局表示，祝融號火星車今早10時許已安全駛離着陸平台，到達火星表面，巡視探測。火星車在地面工作期間，將按計劃開展巡視區環境感知、火面移動和科學探測，通過配置的地形相機、多光譜相機、次表層探測雷達、表面成份探測儀等6台載荷，對巡視區開展詳細探測。同時，天問一號環繞器將運行在中繼軌道，為火星車巡視探測提供穩定的中繼通訊，兼顧開展環繞探測。

AIT：不應把台積電當作唯一靠山

美國在台協會（AIT）今天透過Facebook表示，副處長谷立言接受台灣一個政論節目訪問，其間討論疫情、美豬及台積電設廠規劃等議題。根據預告內容，他提及中國願意為了達到政治目的而放棄經濟利益，因此台灣不應把台積電當成唯一的安全靠山。

谷立言（Raymond Greene）接受台灣政論節目訪問，在節目中與日本產經新聞台北支局長矢板明夫討論，根據預告片段，谷立言強調，美國極關注台灣這波疫情。主持人汪浩關切有「護國神山」之稱的台積電到美國設廠後，若中共犯台，美國將不會保護台灣。谷立言表示，美國非常歡迎台積電赴美投資，這將提升台美戰略關係，也「一定不會」影響台灣安全。

但谷立言仍提醒，美國注意到中國願意放棄經濟利益來達成政治目的，因此台灣不應把台積電當成唯一的安全靠山。

中國「肝膽外科之父」去世 終年99歲

新華社報道，有「中國肝膽外科之父」之稱的中國科學院院士吳孟超，因病醫治無效，周六下午1時許在上海逝世，終年99歲。

吳孟超出生於福建省閩清縣，曾到馬來西亞求學，回國治病救人78載，就算年屆九旬高齡，仍堅守在門診、手術室和病人病床前。吳孟超於2005年獲國家最高科學技術獎，是中國肝膽外科專家，被譽為「中國肝臟外科的開拓者和創始人」。

綜合報道

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