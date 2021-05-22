90歲「雜交水稻之父」袁隆平逝世，令這名讓「一粒種子改變整個世界」的科學家再受廣泛關注。畢生致力研發高產高質水稻的袁隆平，成功將水稻由畝產300公斤提升到過千公斤，甚至培育出適合在耐鹽鹼地或沙漠地栽種的海水稻，對解決人類溫飽有極大貢獻。他獲中國工程院院士與共和國勳章等榮譽外，民間亦有「吃飯­靠兩平，一靠鄧小平，二靠袁隆平」之說，可見其深得民心。

90歲的袁隆平為江西人，父母也是知識分子。袁隆平1949年考入重慶相輝學院農學系，主修遺傳育種學。據指，他終身投身高產水稻的研究，是因1960年內地因大躍進失敗造成大飢荒，袁隆平目睹路邊躺着餓至骨瘦如柴的飢民屍體，深受刺激下立志要解決中國的糧食問題。

資料顯示，袁隆平在1960年7月，在農校試驗田意外發現一株特殊性狀的水稻，試種後發現其子代有不同性質，推論到該株應為天然雜交水稻，自此他即專心研究水稻的雜交優勢，發展大幅提升產量的水稻品種。

不過，他的科學研究曾在文化大革命時遭到衝擊，其實驗田被人惡意破壞。

經過逾三千次試驗失敗後，袁隆平於1973年從全球過千品種中篩選，首次成功培育出「三系雜交水稻」，將畝產由300公斤提高到500公斤以上，同年宣告中國秈型雜交水稻「三系」配套成功。翌年成功選育出產量較普通水稻高兩成以上的雜交水稻「南優2號」供大面積生產。

1979年，三系雜交水稻技術作為中國首個科研技術獲介紹到美國。至1981年，袁隆平成為中國第一個獲得「國家特等發明獎」的科學家。1988年，全國有1.94億畝農田栽種雜交水稻，佔全國水稻面積近四成。

之後袁隆平繼續在雜交水稻上深研，於1997年啟動超級雜交水稻研究，2013年至2020年間，先後4次打破水稻畝產世界紀錄，去年以第三代雜交水稻「叄優一號」，造出早晚兩季平均畝產達1530.76公斤的新紀錄。

一般水稻外，袁隆平也致力開發適合在耐鹽鹼的海水稻，於2018年更在杜拜沙漠實驗種植，最高畝產超過500公斤。

2000年後，袁隆平開始朝轉基因水稻研究，並將兒子袁定陽送到香港中文大學專攻轉基因。

目前，內地超過一半水稻也採用袁隆平的雜交水稻品種，全世界則有20%的水稻是用袁隆平的雜交技術。由於他在解決世界糧食安全和短缺有卓絕貢獻，也有聲音認為他應具有諾貝爾和平獎的候選資格。

醉心解決人類糧食問題的袁隆平，不太重視虛名及財富。由於他大幅提升稻米產量，在內地民間便有「吃飯­靠兩平，一靠鄧小平，二靠袁隆平」之說，但遭袁隆平一再謝絕，強調不能與推動改革開放的鄧小平相比。

至於媒體曾評價以袁隆平的科研貢獻，身價當值千億元人民幣。袁隆平對此回應：「用財富衡量科學家價值太低級、太庸俗。」他過去也曾分享對金錢的看法，強調錢財要來得正路，該用時不要小器，但自己穿衣服只求樸素大方，飲食但求衞生和營養。

不過，近年也有聲音認為，外界對袁隆平的評價過高，忽略了其他在雜交水稻有貢獻的科學家，甚至在網絡出現神化或個人崇拜袁隆平的現象。

內地三農專家李昌平於2011年更向袁隆平發公開信，以常規種子價平、抗災害力強、耗用農藥肥料少等理由，呼籲袁隆平還農民自由選擇種子的權利。

《蘋果》資料室

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