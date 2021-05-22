兩岸疫情最新數字：大陸昨（21日）新增10宗確診個案，包括一宗廣東省本地確診，輸入病例包括廣東5宗，四川2宗，遼寧及上海各1宗，另外共發現23名無症狀感染者，當中1人在廣東。大陸累計確診病例90,954宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診3,139宗，死亡個案15宗。

COVID-19疫情再次在廣東出現。廣東省衞健委公佈，昨日凌晨在廣州市荔灣區醫院檢測時呈陽姓的75歲郭姓婦人被確診，並且列為本土病例，已被送到廣州市第八人民醫院救治。廣州當局亦公佈郭婦病發前曾前往的地點，包括龍津市場、稻香酒家（富邦中心店）、又一間茶點軒、任點全天茶市港式點心、員工餐廳（和業廣場店）、卡朋西餐（城光薈店）、九龍茶記（城光薈店）。

當局又指出，郭婦在18日已感不適，但沒有求醫，反而是自行服用感冒藥，翌日她出現低燒，至前日她才到醫院的發燒門診求醫。當地疾控中心確定郭婦確診後，已經為16名密切接觸者檢測，包括她的丈夫、兒女等7名家人，結果均為陰性，當局亦未公佈郭婦的感染途徑，但將她居住的荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣調升為中風險地區。

「行動軌迹就好識食！」當局公佈郭婦曾出現的地點，包括很多茶樓酒家，即時引發網民熱議：「老廣特色，飲茶先！」「人可以唔舒服，茶唔可以唔飲！」「阿婆是真喜歡飲茶啊！」「最近心思思想去飲茶，看來要推遲了！」可是，不少網民仍關注重點：「她是在哪裏被傳染的？」

深圳市衞健委今日則公佈當地無症狀感染者的詳情。病人姓穆，44歲，家住鹽田區北山路沙崗圩，在鹽田港西作業區工作，而且每7日會接受病毒檢測，最近一次在5月12日，結果呈陰性。穆男在前日再進行檢測，結果呈陽性，經市控中心複檢仍是呈陽性，即時被送往深圳市第三人民醫院隔離治療。

當局稱已經將穆男的54名密切接觸者隔離，病毒檢測全部都呈陰性，他曾到過的場所均暫停營業，並進行消毒，但當局亦沒公佈穆男的感染途徑，亦未透露穆男是否已接種疫苗。

《廣州日報》／深圳新聞網

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