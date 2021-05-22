雲南省大理州漾濞縣與青海省果洛州瑪多縣，分別於昨晚（21日）8時許及今日凌晨2時許，發生6.4級或7.4級地震。專家緊急會商後判定，兩地的地震並無關聯，預料雲南震區附近未來可能發生5至6級地震。受地震影響，多班途經雲南的火車需要暫停。

據報道，雲南及青海發生地震後，經專家緊急會商，綜合判定認為，青海果洛7.4級地震為主震-餘震型，餘震活動水平為6級左右。專家初判青海地震與雲南地震沒有關聯。

至於雲南，據區域構造特徵、歷史地震活動水平、序列特點及地球物理觀測等綜合分析認為，原震區近幾日發生7級以上地震的可能性不大，存在發生5至6級地震的可能。

中國地震台網中心研究員孫士鋐分析稱，這兩地發生的地震與近期印度板塊比較活躍有關，令中國西部一帶地震活動有明顯增加。

受地震影響，今日由昆明往返大理、大理往返臨滄、麗江至昆明等多趟列車停駛。

《人民日報》／中新網

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