台灣當局除與病毒作戰，同時亦要打擊網上的假消息，網上傳出「蔡英文已經確診還沒有宣佈」，「蘇貞昌持有國產疫苗股票」等等，中央流行疫情指揮副指揮官陳宗彥表示，這些都是假消息，並批評「極端悖離事實，嚴重誤導國人，意圖造成社會混亂及國人恐慌」，他再次呼籲民眾不要再轉發與散佈不實訊息，以免違法遭罰。

陳宗彥在今早記者會上嚴正澄清，重申總統蔡英文並未感染COVID-19或其他疾病，已將這段留言交警方調查，初步發現留言者的IP地址來自境外，遣詞用字多是大陸用語，兼夾簡體字，相信是「有心人士」刻意且惡意散佈不實訊息，企圖干擾台灣的防疫工作。

至於網傳行政院長蘇貞昌持有台灣自行研制疫苗企業的股票，行政院亦表示是假消息，強調蘇貞昌並未持有任何股票，除要求指揮中心澄清，亦已將資料轉交警方調查。

陳宗彥再次重申，散播假消息構成犯罪，最高可被判監3年或被罰款300萬元新台幣（約83.2萬港元），他再提醒民眾收到來歷不明的消息都要多加留意丶查證，切勿隨意轉發散播，以免違法。

陳宗彥同時強調，目前防疫旅館、消毒酒精都十分充足，呼籲民眾不用擔心。

台灣《蘋果新聞網》

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