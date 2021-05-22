台灣疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中苦求全民這周末待在家，大家心情都很悶，不過萬芳醫院日前傳出充滿正能量消息，該院產科主任王樂明日前為一名31歲感染新冠肺炎的孕婦接生，並順利產下女嬰，他接受台灣《蘋果新聞網》專訪時說，女嬰採檢結果陰性，母女均安，這應該也是全台為確診患者接生首例，過程雖驚心動魄，結果卻很溫馨。

王樂明說，該孕婦是第一次懷孕，產檢都在萬芳醫院進行，不過孕婦的媽媽於5月11日到萬華找朋友，沒想到媽媽的朋友後來確診，孕婦的媽媽趕緊採檢，也在5月15日確診，接着她老公亦證實染疫，而孕婦本人在5月17日檢驗，果然也確診，全家3口都中招，這時醫療團隊就開始思考、要如何幫孕婦把孩子生下來。

王樂明表示，因孕婦已懷胎37周，可算足月，為防持續懷孕可能有突發狀況，於是決定在5月19日剖腹產，但過程是一波三折，原先預定當天晚上6點接生，沒想到救護車人員忙着載送輕症或無症狀感染者，一直拖到晚上11左右才接到孕婦，而且為落實防疫，當時救護車是直接開到該院樓上的開刀房。

為染疫產婦接生，開刀房內的醫護人員也相當緊張，即使孕婦生產時會戴口罩，但若自然產，因疼痛，產婦一定會吼、喘，這時肯定有一定濃度的病毒散播，為防感染，於是選擇剖腹產，卻又不宜插管、全身麻醉，因插管過程也可能有飛沫噴濺，因此最後決定採半身麻醉，孕婦意識清醒，可和醫護人員對話，但為避免互相傳染，只能請產婦少講話。

此外，王樂明說，其實醫護人員當晚9點多已着裝完畢，大家都穿防護衣，非常悶熱，也無法喝水、上廁所，就這樣一路等到晚上11點，所幸手術過程順利，孕婦產下一名體重3.1公斤的健康女嬰，11點55分就完成手術。

王樂明回想，孕婦當天到醫院時，心情十分焦慮，他對孕婦說「我在這，妳不用擔心」，因該孕婦一路產檢都是他負責，這番話頓時讓孕婦安心不少。

王樂明也說，孕婦在接生過程中難免惶恐、煎熬，哭着說「怎麼會這樣」，這時他只能全力安撫，並盡量請產婦少說話；當寶寶出生後，因怕女嬰中招，媽媽也只能看一眼，連抱的機會都沒有，團隊便趕緊把寶寶帶往兒科病房隔離採檢，結果是陰性，所幸未垂直傳染。

王樂明表示，現在母女必須隔離在不同病房，媽媽也無法哺乳，只好打退奶針，而護理人員則每天用手機拍些寶寶的照片，再拿到隔離病房讓媽媽看，一解對女兒的思念，往後當媽媽體內病毒量降低、達出院標準，家人才能團聚。

台灣《蘋果新聞網》

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