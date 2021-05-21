台灣疫情未有減退，連續7日確診數字破百，台中、高雄政府宣佈今日（22日）起所有餐飲業場所禁止堂食，但兩地都未有再出現民眾大排長龍搶購物資的場面。有在台中居住的港人向《蘋果》表示，對台灣的疫情未有太大擔心，而被派去台中工作的港人H先生更大讚當局的「簡訊實聯制」方便實用，令人感到台灣政府有決心和信心帶領民眾一齊達成「清零」的目標。

身在台中的H先生說，疫情爆發初期，超巿的顧客仍很有秩序，巿面上沒出現太大恐慌，大部份人自動自覺戴上口罩；而今次台灣政府宣佈防疫措施升級之後，預計民眾會「再緊張啲，但唔會話影響到生活」。

香港和台中同樣實行禁堂食政策，H先生認為，兩地差別卻很大，例如台中很多餐廳都已在過去幾日自發性地暫停堂食，反觀「香港商舖顧咗搵食先……搵錢至上」。他又指，禁堂食對他影響輕微，會叫外賣或自行買一些輕食回家，一星期亦多了一兩次在家煮飯。

H先生從事IT業，所以他特別欣賞行政院政務委員唐鳳推動的「全國簡訊實聯制」。他表示，台灣政府於5月19日開記者會介紹簡訊實聯制的功能，同日下午3時許，H先生已留意到有商戶採用，非常方便，大讚政府工作效率高，成效大。

同為追蹤民眾軌迹，H先生認為香港的「安心出行」只獲較多年長人士使用，他自己也沒有下載。因為他了解過「安心出行」收集資料的過程，不能肯定是否真的沒有其他用途。他又認為，香港沒有一個完整系統架構去做研發工作，政府的措施成效不彰，甚至連創科局推動的政策，也未能給予巿民信心。

H先生說，台灣的情況則剛好相反，「（簡訊實聯制）講到明由政府中央儲低，過一段時間刪除，你會信囉」，所以台灣人會很認真地去登記個人資料，「每個人自動自覺圍住掃QR Code，自律性很高」。

另一位移居台中市快4年的港人廖小姐表示，市政府雖昨日才宣佈禁止堂食，但她與家人已於數天前開始「自行禁止堂食」，「唔係叫外送就係簡單煮，可以唔出街就唔出街，我哋都有一星期冇踏出家門」。被問到會否擔心疫情進一步失控，她表示或多或少都有，「但我真心相信台灣政府囉！你以為『港苦』咩！」

《蘋果》記者

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）