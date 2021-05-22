雲南大理州漾濞縣昨晚（21日）至今發生最少24次淺層地震，最高達6.4級，已造成3恐27傷。有接近震中的村民表示，全家10多口甫逃出屋外，房子即被震塌。有在大理出差的旅客在酒店遇上地震，慌忙躲在桌底。也有大理居民指近日輕微地震不斷，習以為常下昨夜險誤了逃生時機。

漾濞平地村村民羅先生表示，他的家距離震中較近，地震發生時，10多名家人還沒睡覺，突然感到屋子在晃動，於是全家急急逃到屋外，不久兩層高的房子便倒塌了，他說：「這裏的房子大多是土木結構的，我家的房子蓋了10多年了。」羅先生說，家裏甚麼東西都沒來得及搶出來，還好人都安全。

他接受訪問時仍有餘震，指全村村民也在戶外搭帳篷過夜。羅先生表示，在朋友圈上看到有村民的頭部被砸傷，頭上纏着繃帶送當地醫院救治。

在大理出差的郭先生表示，昨晚地震發生時，所居住的酒店震感強烈。他指，昨晚正在床上看手機時，突然看到玻璃都在震蕩，於是立即躲在桌子下「恐怖地看着屋子裏晃動」。停止震動後，走廊及樓梯也全是住客，全部慢慢下樓，撤離到戶外等待。

有閉路電視短片顯示，昨晚9時許多名居民在超市購物結賬時，突然發生地震，各人即慌忙逃出店外，貨架上的物品亦抵受不住晃動跌落地上。

在大理生活多年的重慶江女士表示，近日大理頻繁發生地震，每日幾乎都是晚上約8時發生多次地震。有在朋友圈紀錄近日地震情況的她表示：「昨晚8時多開始又地震，最初她仍以為像是早前般的輕微地震，沒有即時離開房間，「第一波地震之後停了一小會兒，然後又開始搖，感覺這一波比前一波烈度大得多。門啊，燈啊，一直在晃，而且是晃晃停停，我看了一下，5.6級，就感覺到有點害怕了。」於是立即跑出戶外，等了10多分鐘，感覺問題不大便回家，但剛上樓「房子就開始晃動起來，非常的恐怖，家裏玻璃門都在響，差點遭嚇哭了。從家裏趕緊跑了出來，後來才發現居然是6.4級的地震。」

居於大理的張剛說：「大理古城離震中大約20公里左右。震感非常強烈。尤其是9點48分那次最強烈，房子搖動得很響。」他指古城的人都往戶外走，不敢回屋內，自己也決定在汽車裏過夜。

據地震台網紀錄，5月18日至5月22日凌晨1時，漾濞縣共發生三級以上地震30次，其中3.0到3.9級16次，4.0到4.9級10次，5.0到5.9級3次，6.0級到6.9級1次，最大地震是5月21日發生的6.4級地震。

極目新聞／封面新聞／新京報

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