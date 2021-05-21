經歷三日搖晃後，深圳華強北賽格大廈宣佈由昨日凌晨起全幢封閉。不過昨日仍有許多商戶從已圍封大廈內，將大批貨物搬走。賽格集團發出的通告只表示封閉是為確保大廈檢測工作順利進行，未提及有危險。搖晃原因仍在調查，內媒引述清華大學專家推測，賽格大廈頂部兩條桅杆或在使用過程中改變屬性，導致風吹過時產生共振，引起搖晃。

賽格大廈本月20日通告指，為確保檢測工作順利進行，不受外界干擾，自5月21日午夜12時起， 暫停所有業主、商戶、租戶進出賽格大廈寫字樓和電子市場，待檢測工作完成後再開放。全面封閉通知發出後，本報特約記者在大廈外發現，有大批商戶不停在大廈內用手推車搬走貨物。

未及運走 貨物堆滿空地

有商戶對本報表示，昨日所有商戶仍可返回大廈搬貨，「沒辦法啊，要做生意，貨在裏面肯定不行」。另一商戶指，因擔心翌日無法進入大廈，故只能盡快將所有貨物搬出，如無處放置貨物，或要租用新倉庫。此外，也有商戶找速遞公司協助運走小型貨物。大廈保安人員指，「今天就是搬家，有需要就暫時把貨搬出去，今天先搬吧，後面怎麼樣還沒通知」，沒進一步安排。

大廈現場可見搬貨人流絡繹不絕，不少貨物被搬出後未及運走，堆放在大廈外空地。大廈外四處可見不少搬貨工人或速遞員。除了搬貨的出入口，大廈外圍都被紅白色膠帶圍封。保安人員在場設置帳篷、維持秩序，並豎起告示牌，提醒商戶「隨身攜帶賽格通卡」。大廈的通知未說明現有安排會維持到何時及解封日期，只稱「有關事宜另行通知」。

賽格大廈搖晃引起恐慌，外界傳言四起。有網傳消息稱，有國企背景、曾協助當局興建方艙醫院抗疫的建築商中國一治集團以17億人民幣（約20.5億港幣）中標，負責維修「深圳某連晃三天的300米高標誌性建築」。惟該集團深圳分公司隨即澄清不實傳言，公司中標的實為福田區一個城市更新項目。

舊論文揭初建成曾搖晃

大廈搖晃原因未有最終調查結果，深圳賽格公司早前曾回應指，同意專家組初步調查指晃動原因是風速、溫度和地鐵運行產生共振，造成「卡門渦街」現象。

內媒引述清華大學專家推測，大廈兩條「頂部桅杆」在使用過程中產生屬性變化，自振頻率因此改變。在風速穩定時，風吹過桅杆產生的漩渦脫落頻率，與桅杆自振頻率接近，故產生共振，桅杆共振頻率又與大廈主體頻率接近，最終導致大廈搖晃。

一份20年前、由賽格大廈開發商員工攻讀華中科技大學碩士學位時撰寫的論文指，大廈建成初期曾經搖晃，當時要鋸短大廈頂部天線才能解決相關問題。

《蘋果》記者/新浪財經/新華社