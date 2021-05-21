在內地，無錢就是「錯」。湖南湘西永順縣一所小學早前舉辦一次募捐活動，每個學生僅需捐出6元人民幣（下同，約7.2港元），但有部份學生因忘記告知家長，結果翌日無錢捐，遭老師罰站在班房前，還拍下短片上傳到家長群中。有家長對此感到既尷尬又憤怒，事件越鬧越大，涉事老師被行政處分記過，並調離該校；校長則就此免職。

事發於本月16日，砂壩鎮中心完全小學當日舉辦募捐活動，金額不多，每個學生僅需6元。然而，有17名學生因忘記告訴家長，結果翌日因無錢交，被一名姓謝的老師罰企，老師還錄下短片發到家長群中，並表示希望家長支持募捐活動，完成有關任務。

有家長對此感到既尷尬又憤怒，認為愛心奉獻怎麼變成帶有強迫性，這次募捐活動對孩子和家長均造成非常大傷害。有家長說：「沒有（孩子）搞忘了，他回家玩把這件事忘了。當時看到感到很氣憤，我覺得你們學校怎麼把這個愛心，當成了一個強壓性的事情，我不知道你的用意何在？」

涉事的謝姓老師在家長群回應稱，拍短片是為了提醒家長支持，並不是罰企，希望家長能理解。

網上則可謂「群情洶湧」。「L吖吖時是」的微博短片微評表示：「這老師太混蛋，價值觀嚴重扭曲。教育部應該明令禁止鼓勵中小學生捐款。這些孩子不創造財富，他們的錢都是父母的血汗錢。他們沒有資格慷父母之慨」。

隨着事情越鬧越大，經永順縣教體局對此作出通報，表示已對涉事教師謝男行政記過處分，並已調離該校；彭姓校長彭則被免職，其他相關人員亦受到相應懲罰。

位於湘西土家族苗族自治州的永順縣，去年2月才公示脫帽的深度貧困縣。根據永順縣教育和體育局通報，這次募捐是由永順縣教育基金會發起，募集款項將全部用於獎勵優秀師生和教育工作者，救助有特殊困難的師生以及開展「園丁之家」等公益慈善活動。

網民反應：

WL淇淇 ： 不是捐多少錢的問題，是這種強迫捐錢的方式不合適，捐錢本來就是自願。

Eva的璽桃：到底是老師「行為」還是學校行為？

古爾坦：從小到大都沒變也算悲哀，20幾年前我小學也是強行攤派捐款任務。

tochallengelimit：募捐募捐，最後變成了「攤派」，層層盤剝，真是有你們的！這個基金會不該調查下麼？這次募捐活動的開展不不也該調查下嗎？

冷漠的人186：都是上面的任務。

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