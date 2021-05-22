被譽為「雜交水稻之父」的中國工程院院士袁隆平，周六（22日）因多重器官衰竭在湖南長沙病逝，終年90歲。對此，鍾南山院士送上簡潔而深情的緬懷之辭：「隆平大哥，我的摯友！天堂裏好好休息。你已經將論文寫在祖國的大地上，有空就指導一下學生......你是一個真正的、最值得我敬佩的學者！」他病逝的消息引起大批網民關注，旋即登上微博熱搜第一名，有留言形容袁隆平是「國士無雙」，亦有人引用他的語錄「我畢生追求就是讓所有人遠離飢餓」致敬。

袁隆平病逝的消息，迄今在微博上累積超過25.6億次閱讀量，以及逾452萬則討論帖文。內地網民紛紛深切哀悼袁隆平，有留言稱他「養活了十幾億中國人」、「他將一生浸在稻田裏，把功勳寫在大地上。國士無雙，致敬，緬懷」、「袁隆平院士曾說：『我畢生追求就是讓所有人遠離飢餓。』送別袁老！」、「袁老一路走好，我們永遠不會忘記您」。

除了官媒新華社發表題為〈建議為袁隆平院士逝世降半旗致哀〉的評論外，央視亦發表題為〈送別！國之脊梁袁隆平〉的文章，指袁隆平一生致力雜交水稻技術的研究、應用與推廣，為中國糧食安全、農業科學發展及世界糧食供給作出貢獻，並指袁隆平這一代人曾經歷過食物短缺的痛苦，因此對糧食格外珍愛，同時引述他在2013年的受訪內容，稱「我們辛辛苦苦地鑽研來提高水稻產量，每畝提高10斤、5斤都是很難的，提高了單產之後呢，又浪費了，『誰知盤中餐，粒粒皆辛苦』，浪費不但可恥，更是犯罪。」

隆平高科亦發文哀悼袁隆平，稱他自公司成立以來都非常關心其發展，在總體發展戰略、作物品類和全球業務佈局、第三代超級稻等方面公司提供指導，強調袁隆平為公司成長為國內綜合實力領先的民族種子企業作出重大貢獻。人民網則表示，袁隆平逝世令世人悲慟，指他的畢生追求是「發展雜交水稻，造福世界人民」，「無愧俠之大者、國之仁士」。

《鳳凰周刊》發佈袁隆平生前受訪片段致敬，當時他向記者表示：「一粒糧食能夠救一個國家，也可以絆倒一個國家。上世紀的60年代，飢荒的時候餓死人，大家都吃不飽飯，我都親眼見過。」後來記者問：「會不會害怕那樣的場景再次出現？」他回答：「不可能了！」

另外，新浪微博表示發現有部份賬號發表侮辱袁隆平的內容，造成惡劣的社會影響，決定封鎖涉事賬號「@Apicort尚未發生」、「@畫家蔣林音」及「@IShtaRose」 一年，重申微博不會容忍發佈和傳播「歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士事蹟和精神」的內容，一經發現將嚴肅處置。

新浪微博／央視新聞／人民網

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