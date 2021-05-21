【本報訊】台灣疫情連續7日確診數字破百，台中、高雄昨宣佈即日起所有餐飲業場所禁止堂食。有居住在台中的港人對疫情不感擔心，在當地工作的港人H先生更大讚台版的安心出行––「簡訊實聯制」方便實用，相信台灣政府有決心和信心帶領民眾一齊達成「清零」的目標。

台版安心出行無私隱疑慮

從事IT行業的H先生說，防疫措施進一步升級之後，預計台灣民眾會「再緊張啲，但唔會影響到生活」。他說特別欣賞行政院政務委員唐鳳推動的全台簡訊實聯制，「（它）講到明由政府中央儲低，過一段時間刪除，你會信囉」，所以會看到台灣民眾很認真地去登記個人資料，「每個人自動自覺圍住掃QR CODE，自律性很高」。H認為，正是台灣政府的防疫措施在技術層面和執行力都很靈活、決斷，要停課時停課，需要禁堂食也沒有猶豫，讓民眾有信心和有方向，官民一致想達致清零。

一位移居台中市快4年的港人廖小姐則表示，雖然政府昨日才宣佈禁止堂食，但她與家人已於數天前開始「自行禁止堂食」，「唔係叫外送就係簡單煮，可以唔出街就唔出街，我哋都有一星期冇踏出家門」。被問到會否擔心疫情進一步失控，她表示，或多或少都有，「但我真心相信台灣政府囉，你以為『港苦』咩」。

台中一家韓式燒烤店指，這次禁堂食令預計會讓店內的生意損失八至九成，現計劃把業務重心轉移至外賣業務。不過她坦言此舉其實不太能彌補損失，只好抱持「能支撐多久就多久」的心態繼續營業，並希望疫情可盡快受控。