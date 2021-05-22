台灣疫情持續嚴峻，過去5日每日確診病例都超過200宗，中央流行疫情指揮中心昨日公佈，全台新增315宗確診病例，新北、台北仍是新增最多的地區。當局除與病毒作戰，同時亦要打擊網上的假消息，網上傳出「蔡英文已經確診還沒有宣佈」，「蘇貞昌持有國產疫苗股票」等等，中央流行疫情指揮副指揮官陳宗彥表示都是假消息，並批評「極端悖離事實，嚴重誤導國人，意圖造成社會混亂及國人恐慌」，他再次呼籲民眾不要再轉發與散佈不實訊息，以免違法遭罰。

陳宗彥在今早記者會上嚴正澄清，重申總統蔡英文並未感染COVID-19或其他疾病，已將這段留言交警方調查，初步發現留言者的IP地址來自境外，遣詞用字多是大陸用語，兼夾簡體字，相信是「有心人士」刻意且惡意散佈不實訊息，企圖干擾台灣的防疫工作。

至於網傳行政院長蘇貞昌持有台灣自行研制疫苗企業的股票，行政院亦表示是假消息，強調蘇貞昌並未持有任何股票，除要求指揮中心澄清，亦已將資料轉交警方調查。

陳宗彥再次重申，散播假消息構成犯罪，最高可被判監3年或被罰款300萬元新台幣（約83.2萬港元），他再提醒民眾收到來路不明的消息都要多加留意丶查證，切勿轉發散播，以免違法。

陳宗彥今早在記者會上又強調，目前防疫旅館、消毒酒精都十分充足，呼籲民眾不用擔心，對於國民黨前主席洪秀柱聲稱希望成橋樑，與北京當局溝通爭取大陸疫苗，陳宗彥反斥台灣民眾目前是對大陸疫苗「信心不足」，強調政府透過世衞COVAX平台及向個別疫苗廠商購買，已經達到一定數量。

昨日新增病例最多的新北市，新北市長侯友宜今早宣佈，明天（23日）將在板橋和中和兩區，成立「熱區防疫中心」，啟動為期3日的「強化三級防疫措施」，包括設立流動篩檢站、全面清潔消毒、高頻率巡邏、熱區關懷及強化防疫宣導等。

台灣多個行業都傳出有人員確診，繼醫護、銀行、保險等行業後，今日傳出有份到台北市萬華區的協助處理疫情的多名消防員，進行快速測試時都呈陽性，已經先接受隔離，並進一步以核酸方式檢測，確定是否染疫。陳宗彥在今早記者會上表示，當局接報有5名來自萬華及周邊地區的消防員檢測呈陽性，但未接到進一步報告，他強調消防部門已啟動應變計劃，確保不會受到疫情影響。

至於中華郵政，繼早前傳出兩名員工確診、3人快速測試呈陽性後，今日再傳出萬華區漢中街郵局又有一名櫃枱員工確診。報道指，這名員工平時生活規律，上班時間外都是留在家中，一般只會到超市、便利店購物，初步估計是可能與到郵局辦業務的民眾接觸時被感染，郵局昨日傍晚已經緊急全面消毒。

台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）