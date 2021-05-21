被指獲中國政府補貼的船隻闖入夏威夷附近水域非法捕魚，近日引起關注。當地漁業人士指，中國漁船有時會逼近或騷擾夏威夷漁民。有分析指，中國或利用這些漁船為海軍偵察。

過度捕撈 威嚇船隻

夏威夷媒體本周初報道，一些相信是獲得中國政府補貼的船隻，頻繁於夏威夷島嶼附近現身。除了過度捕撈，這些中國漁船亦對夏威夷漁船作威嚇動作。夏威夷延繩捕魚協會（Hawaii Longline Association）執行董事金馬（Eric Kingma）表示，上周有中國船隻在中途島國家野生動物保護區以北徘徊，這些船隻有時捕魚，有時僅停在海上。據報中國漁船較夏威夷漁船大，它們把夏威夷船員趕出吞拿魚捕魚區。有夏威夷漁民指，有時中國漁船還會向他們進逼威嚇。

報道引述分析指，以往一些表面看似民用的船隻，例如懸掛中國國旗的漁船，時常在南海與解放軍合作， 包括為中國海軍偵察，監視南海爭議領土。這些民用船，有時更會與鄰國船隻發生衝突。同樣策略可能會進一步運用在太平洋，以擴大中國影響力。美國太平洋艦隊前情報主管、退役海軍上校芬內爾（James Fanell）稱：「中國漁船隊的行動融入到更大的國家行動中。」

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