中央電視台旗下中國環球電視網（CGTN）今早錯誤報道，被稱為「雜交水稻之父」的中國工程院院士、「共和國勳章」獲得者袁隆平逝世。該報道指，90歲的袁隆平今早因病醫治無效，上午在長沙離世。內媒紛紛跟報消息，推播袁隆平的死訊。之後，上海澎湃新聞網聯絡到袁隆平的秘書闢謠：「他人在醫院」。CGTN隨即撤下死訊，並在微信上為「報道不慎」道歉。另外，有消息稱袁隆平早前因為跌倒，被送醫院，目前在深切治療部留醫。

澎湃新聞網引述袁隆平院士秘書楊耀松稱，死訊是假消息，但袁隆平目前是在醫院，「身體狀況不太好」。

在澎湃新聞網闢謠後，率先報道死訊的CGTN及央視旗下的《中國電視報》，隨即在微博上刪除報道。CGTN更在微博上發道歉聲明，「我們對此前報道不慎深表歉意」。

但事件令一眾網民氣憤，「淨網不把這些搞事媒體根挖了永遠沒完，有些官媒皮下是人是鬼，一而再再而三的搞事。 造謠騙一波流量，闢謠騙一波流量，左右互搏賺的盆滿缽滿」，「這些媒體真是黑心，為了首發為了熱度把自己的良心都吃了。 是吃大米長大的嗎？」還有網民促整治CGTN：「無良媒體們應該是吃撐着了吧，你吃撐着了沒事但是咒別人去世是甚麼個情況呢，作為媒體一點底線都沒有嗎?」

現年90歲的袁隆平，被譽為「雜交水稻之父」。他帶領團隊培育出的雜交水稻，讓水稻產量由畝產300公斤上升到1,000公斤以上，為解決中國人民的溫飽和保障國家糧食安全做出了貢獻。早前他仍與團隊研究雜交水稻的問題，上星期其團隊公佈在海南三亞進行的「超優千號」雜交水稻完成測試，平均畝產926.5公斤，打破紀錄。今年初內地短片平台抖音出現一個名為「袁隆平」的帳號，官方新華社記者到三亞找到袁隆平，他回應稱「不知道自己被開了抖音號」。

網民怒轟官媒報假消息

白衣知報：#秘書稱袁隆平目前在醫院# @央視新聞 @網警 造謠傳謠，造成嚴重影響的，是不是可以按誹謗罪追究刑事責任？謠言傳到袁老頭上，算不算嚴重影響？用不用追究涉事單位和涉事當事人？

坐等官方對事情處理發言：@CGTN 搶頭條用不用守法？可不可以越線？想吃牢飯麻煩對自己家人下手，別做那個吃的太飽的人，這社會，彷佛有大病。一個個的真情實感卻被自媒體拿來玩弄，最後還背背一個「傳謠者」的名稱，遲早會人心淡泊，只顧自我。@CGTN 你被拉出去槍斃都不為過，袁隆平爺爺讓你吃太飽了，為了這點

下一款手機用啥呢5555555：流量發出這種未經核實的消息。@央視新聞 希望國家盡快完善官媒與自媒體的相關法律法規，他們影響力大就要背負一定的責任，不能零成本造謠。最後，希望袁隆平爺爺長命百歲，身強體壯。這個的小災小難是打不倒你的，那很快就會出院的。

蔡徐坤女粉：各大官媒不經核實就隨意亂發，官媒是期待別人趕緊離世的樣子？為了熱度不擇手段，愚弄百姓，請你們尊敬袁隆平爺爺吧！

愺恅瘋下：氣死我了，滾出來道歉，你可以被判刑了，居然還刪評，是因為那條評太錘了嗎？你真的真的18輩子沒馬。

新浪微博／澎湃新聞網

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