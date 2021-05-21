台灣疫情未受控，昨再新增312宗本地確診，這亦是台灣連續7日每天破百宗本地確診。新北與台北分別以144宗及127宗續成重災區，新北昨傍晚亦再增一宗死亡個案。台中及高雄則率先宣佈今日起禁止堂食，台中當局更聲稱，如果發現有民眾違規，最高可被罰款1.5萬元新台幣（約4,170港元）。

全台累計1,980宗本地確診，目前維持第三級警戒，台灣民眾外出必須戴口罩。不過台中央流行疫情指揮中心昨決定，一個人開車時可獲豁免，但如車廂有兩人以上，則仍需戴口罩，各縣市亦暫不獲授權公佈疫情熱區。對於有人應戴口罩而不戴的情形，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，地方政府應予以重罰。

醫療資源方面，陳時中昨宣佈將撥發口罩、隔離衣各100萬件給地方政府。美國衞生部長貝賽拉（Xavier Becerra）日前亦與他線上會晤，承諾將助台灣取得疫苗，並支持台灣重返世衞大會成為觀察員。由於今日是周末，陳時中亦呼籲大家減少外出，避免聚會，又指因聚會而造成傳染，對醫療界不公平。

台北市長柯文哲昨亦宣佈，將不少港人都曾下榻的五星級台北凱撒大飯店，徵用為「加強版防疫專責旅館」，成為台北版的「方艙醫院」。他指將有醫護人員進駐，當局早前徵召的退休醫護亦會先準備到旅館服務。酒店方面則表示因應疫情關係，酒店另有其他規劃用途，酒店主頁昨下午則加上「同島一命，團結抗疫」的圖片。

捐血大減 血庫僅夠4.4日

同時，台灣民眾因疫情減少外出，致捐血量大減，血庫存量僅夠4.4日，過去五日已減少了1.5萬袋，但每日用血需求約6,500袋，缺血情形非常嚴重，目前B型血存量偏低，其他A、O、AB型的存量皆十分緊張。台灣血液基金會表示，情況遠比2003年沙士疫情時嚴峻。

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