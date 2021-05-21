賽格解封無期，商戶全面撤離。然而，人雖易撤出，貨卻難搬走。有開店10多年的大廈商戶埋怨，其過百萬元貨物存放於大廈，非一時能處理。大廈封閉更嚴重的後果，是停業期間的客源流失。

集團股價跌近一成

此外，賽格大廈位處的華強北，作為晶片和電子貨幣挖礦機等電子產品業務集中地，或會受到影響。

賽格大廈首次搖晃後第四日終宣告全棟封閉，有正搬走貨物的商戶表示，「貨多也沒辦法，肯定着急，但拉不了」。有商戶在大廈搖晃首兩日便開始搬走貨物。不過，有在大廈內存有100多萬元貨物的商戶就表示無奈，「我們都不知道怎麽辦，貨在裏面。每個月租金7,000多元人民幣（約8,446港元）倒是不貴，（但）客戶常跑我這裏拿貨，我們一走，客戶就沒了。」隨賽格大廈一同晃動的，還有集團股價，深賽格自事件首日起已連跌四日，累計跌幅近一成。

大廈位處的「中國電子第一街」深圳華強北，原本是手提電話、電器、晶片等產品集結的商業區。近年虛擬貨幣熱潮興起，挖礦機亦成為華強北熱門商品。外界擔憂搖樓事件牽動相關產品價格上漲。有內媒報道指，本身晶片價格大幅上漲，華強北掌握近五成電子零件供應，對製造業重要性不可小覷，賽格大廈的電子市場禁止進出後，業界緊張情緒必然雪上加霜。

《中國證券報》/《華夏時報》