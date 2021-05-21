歐洲議會前日凍結中歐投資協定批准程序，稱此舉針對北京對歐盟人士的制裁與香港、新疆等人權問題，凍結直至北京解除對歐洲議會五名成員及人權委員會的制裁為止。中國外交部昨回應指此「錯誤決定」嚴重損害中歐關係，強調協定「不是誰對誰的恩賜」。

《環時》轟粗暴狂妄

中國外交部發言人趙立堅昨表示，歐盟不顧中方嚴正立場和強烈反對，基於謊言和虛假資訊，罔顧事實，作出單邊制裁的錯誤決定，粗暴干涉中國內政，公然違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中歐關係。趙又稱，中方對惡意傳播涉疆謊言和虛假訊息、嚴重損害中方主權和利益的歐盟有關機構和人員實施制裁，是維護自身利益的需要，也是對歐方制裁對抗作出的必要正當反應；歐方的無理制裁導致當前中歐關係出現困難，中方並不願看到，責任不在中方，希望歐方認真反思。趙強調，「制裁對抗無助解決問題，也不是全面戰略夥伴關係的相處之道，對話合作才是正道」。

《環球時報》社評指，歐洲議會要求中國取消對歐盟機構和人員的制裁，才能恢復審議中歐投資協定，「所提出的條件是粗暴而狂妄」，聲言中國決無可能因受到歐洲議會的壓力便取消制裁。

中國外交部網/《環球時報》