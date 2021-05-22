台灣疫情嚴峻，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衞福部長陳時中昨日紛紛呼籲民眾在周末要「收心」，「沒事別出門」。台灣民眾紛紛響應，如同「自主封城」，平日台北市繁忙的信義區，今日冷冷清清，路人不見人車，國境之南的屏東墾丁亦一樣，昨晚商舖已紛紛拉閘，暫停營業，30年來墾丁大街完全清空，連屏東縣長潘孟安亦稱，連颱風來襲都沒有這情景。

台灣《蘋果新聞網》今早到台北市主要地點拍攝，包括信義區市政府、忠孝東路、仁愛路、龍山寺、忠孝橋等地，這些地點不論上班日還是假日，總是人山人海、車多擁擠，但今日台北民眾紛紛宅在家中，街道上擁擠的畫面不再，取而代之的是人群稀少的街道。

FB群組「信義區兩三事」中有網民稱，今日當地的情況，「可能比過年還空」。亦有網民稱，台灣人「成功向地球人示範一遍，甚麼叫做徹底防疫， 最短時間內解除三級警戒」。

屏東縣昨日宣佈禁止食肆堂食，墾丁大街的攤販及恆春夜市都無法營業，商家也早早拉下鐵門，墾丁大街上亦看不見遊客。潘孟安晚上在FB上載照片，墾丁大街出現30年來，甚至颱風夜都未曾出現的「淨空」，完美展現出屏東人對於守住觀光淨土的決心。

台灣律師呂秋遠今日凌晨在FB發文，呼籲民眾：「明天、後天，沒甚麼事就不要出門，否則可能一整年都得封城！」他更列舉多個實際例子，說：「請不要去搶購、不要逛街、去外面吃飯，否則可能禁足在家吃一整年泡麵；民眾也別去看電影了，不然也只能一整年在家看Netflix！不要去偷情，否則你會一整年都見不到小三或小王，還會被公佈足跡、家庭失和！」他的PO文引起熱烈迴響，超過4.6萬網友按讚與留言。

不過，台灣全民宅在家防疫之際，卻爆出有害群之馬。有屏東縣恆春鎮居民表示，很多單棟住宅裏都有超過10個人以上的遊客聚會，怒斥這是防疫漏同。婦產科名醫蘇怡寧亦在FB上公開照片，聲稱「氣到快中風」，他說：「大家這麼認真防疫，真的不想要台灣變成回不去的局面！這種行為跟匪諜有甚麼兩樣？到底是腦子有多少洞才會做出這種事？」他又要求當地民意代表請縣長盡快處理，「醫護人員在前線拼命，然後你們躲在後面放火，就是有你們這種垃圾！」

台灣《蘋果新聞網》／Facebook

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