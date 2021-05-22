連續多日傳出搖晃而要大規模疏散，甚至美國駐廣州總領事館要求公民避免前往的深圳賽格大廈，當局至今仍未查出晃動的原因，而當局禁止民眾進入大樓內，已經無法得知最近是否再出現震動。當圳市當局今日再公佈專業機構的監察數據，聲稱沉降、傾斜等數據仍在正常範圍內，仍未查出原因。內地網民則懷疑，大廈的搖晃是雲南、青海地震的先兆。

深圳當局今日公佈的實時監察數據，指出大廈的沉降量在-0.11至0.15毫米之間，沉降情況穩定；大廈傾斜率在0%至0.05%之間，小於允許的0.2%規範；而房屋加速度則在0至0.0056米/平方秒（m/s²），也是在允許的範圍內。

當局稱專業機構每日對大廈進行掃描、監察，未發現異常，專家組稱會加快推進監測、鑑定工作。

「賽格大廈晃動後有地區地震，檢測卻是各項正常，難道有解釋不了的聯繫？」今日不少網民將這座深圳大廈的搖晃，與昨晚、今日凌晨在雲南6.4級、青海7.4級地震的消息連結在一起，稱「莫名其妙晃動會不會是預警啊？像地動儀一樣？」「我覺得就是地震前地下已經有反應了。」

早在賽格大廈本月18日發生搖晃時，深圳市應急管理局已通報，檢查當時市內各地震監測台站的數據，顯示深圳未發生地震。

浙江大學教授黃銘楓則表示，根據他們獲得的公開資料，認為賽格大廈的振動禍首是位於天台的天線，天線在特定風況下產生渦激共振，進而帶動大樓振動不止。黃認為，可以在天線上加裝十字擾流板，以改變天線氣動外型，消除共振。

新浪微博／財新網

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