青海省果洛藏族自治州瑪多縣今日（22日）凌晨2時4分發生7.4級地震，震源深度17公里，之後發生多次3級以上地震，暫有5人輕傷。有當地居民指，在熟睡中被震醒，站立也困難，許多居民逃出屋外不敢回家，在車上坐天光。受地震影響，2,400公里外的台灣晶圓廠也受影響，部份設備要停機「避震」。

據青海省地震局最新消息，瑪多縣城有多處房屋受損，有5人輕傷，其他情況尚在了解當中。

網上流傳的閉路電視短片顯示，地震時一些商店已鎖上的玻璃門出現強烈搖晃，吊燈左搖右擺，超市貨架上的貨物紛紛跌落地上。震感維持約30秒。

瑪多縣劉先生表示，自己在熟睡中被地震晃醒，「地震把人晃醒的」，當時震感強烈，於是在家中逃出屋外，「人就是直接站不住」，整個屋苑的居民也跑出來，在離房屋較遠的地方站着，但屋苑房子質量還好沒有損毀。

瑪多縣達吉加油站員工表示，地震時他正在值班，當時晃得特別厲害，「貨架也抖得特別厲害，員工們都害怕便全都跑到外邊去」。

在青寧市區一屋苑高層居住的曹女士今早9時接受訪問時表示，昨晚地震發生時和孩子已經熟睡，「是給地震嚇醒的」，之後即急急帶着孩子跑到樓下空曠地方不敢回家，在汽車上坐到今早6時，待安全後才回家休息。她表示，房屋並受損。

曹女士指，今早在屋苑旁的建築地盤照常開工。在格爾木的丈夫也已如常上班。自己在湟中縣的家人也沒問題。

另外，這次地震，遠在2,400公里外，位於台灣新竹科學園內的晶圓廠設備亦偵測得到，其中最敏感的黃光機設備，更出現停機，各間工廠的廠務人員半夜被召回廠，協助退出晶片、重新開機。

報道引述設備供應商指出，台灣感受到約1級的震動，但地震波長關係，敏感的生產設備都會偵測到，並啟動自動停機程序，進行保護。

人民網／紅星視頻／自由財經

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）