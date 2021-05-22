沒戴口罩竟刺傷警員！台北市一名年約60歲的余姓男子，今天（22日）下午在台北車站內閒逛，因他沒戴上口罩，被2名巡邏警員上前警告，就在警員準備開罰單時，余男突然從身上抽出刀，朝2名警員的頸和手臂猛刺，警員負傷當場反制，緊急送院急救後已無大礙，余男當場遭逮捕，送往派出所偵訊。

警方表示，因全台疫情提升至三級警戒，民眾外出就要全程佩戴口罩，警方也加強巡邏。今天下午5時20分，有民眾舉報台北車站南側有人沒戴口罩，忠孝西路派出所因而派出2名警員前往勸導。

但規勸過程中，余男並不配合，警員因而盤查身份，發現他原來是一名通緝犯，余男趁機拿出身上預藏的刀械反抗，朝警員亂揮、猛刺，劃傷1名警員的頸，當場血流如注，而另外一名警員的左手虎口也遭劃傷，警員立即呼叫支援，與支援警力共12人，將其制服逮捕。

受傷的警員經送院治療後，已無生命危險，而揮刀劃傷警員的余男，將被依妨害公務、傷害等罪嫌移送偵辦。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）