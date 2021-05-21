網上騙徒猖獗，不少人蒙受巨額金錢損失但追討無門。內地近日有女子不甘被騙徒以投資為名呃去22萬元人民幣（下同，約26.4萬港元），花了8個月時間和騙徒「網戀」，成功虜獲對方的心，把以為可人財兩得的騙徒由東南亞引回內地，再通知警察把對方拘捕。女事主如電影情節的反擊，被網民稱為完美復仇。

江蘇常熟王女士（化名）去年9月到派出所報警，指被一名陌生男子加為微信好友，不慎陷入投資騙局被騙去22萬多元。當時負責筆錄的警察也表明因線索有限，破案機會不大。

王女士心有不甘，於是繼續扮「無知」，沒揭破投資假局，繼續與騙子網聊，已成功騙得金錢的騙子，最初也不大理會王女士，但王女子很有耐性地「扮friend」，最後成功和騙徒網戀起來。

王女士在網上與騙徒談了8個月的戀愛後，感覺時機成熟，遂在5月將騙徒吳某（化名）由東南亞引來常熟，美其名是要兩人由虛擬關係走向真實接觸，實則王女士事前已通知警方接應，當吳某按約定由高鐵站走出，即被警方拘捕，王女士完成大報復。

吳某承認與他人利用虛假平台騙取王女士22萬多元，但因從微信見到王女士很漂亮，詐騙得手後不捨得刪去王女士，結果被王女士一輪言語攻勢下動了真情，由東南亞回國想人財兩得，結果被捕。

吳某目前被刑事拘留，案件繼續調查中。

內地去年破獲電訊詐騙案32.2萬宗，拘捕36.1萬人，凍結涉案資金2,720餘億元（約3,261億港元），勸阻870萬名群眾免於被騙，累計挽回經濟損失1,870餘億元（約2,242億港元）。

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