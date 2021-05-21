【本報訊】作為國際物流樞紐港口、且毗鄰本港的深圳鹽田港，昨傳出有碼頭職員確診，甚至需要「封港」的消息，事件恐成深圳疫情缺口。有數名本港業界昨亦向本報透露的確有類似消息，當局正對碼頭的其他司機及職員進行強檢，鹽田區當局昨晚證實區內新增一宗COVID-19無症狀感染者，患者今年44歲，於本月20日對檢測呈陽性反應，目前正留醫接受治療，54名密切接觸者則已接受隔離。

據流傳片段可見，大批身穿防護衣的檢疫人員正對碼頭的司機及員工進行強檢，另一段片段則顯示碼頭的出入口均疑已被封，不准出入。另據一則未經證實的官方通知顯示，該名確診的職員於鹽田區的沙崗墟居住，通知並要求所有職員即日需前往醫院檢測，職員需證實檢測結果無異常方可於下周一上班。

疫船關定位偷泊

另有網民反映，受到港口疫情影響，其就讀的學校亦已被封，有傳被封的學校包括鹽港小學及鹽田高級中學，以讓當局為校內人士進行檢測。翻查資料發現，鄰近港口的中小學至少有四間。

據消息人士向本報指，事件源於一艘載有約12、13名染疫船員的貨船數日前曾要求停泊鹽田港，遭港口方拒絕。該貨船刻意關掉定位，偷偷停泊港口，導致港口有爆發疫情的疑慮，他更指港口因此早在數天前已經「封港」，對港口的職員進行強檢。

廣州75歲婦確診

至於被傳染疫的職員，另一位本港業界人士則表示為碼頭西港區的一名職員，事後當局僅對西港區的職員進行強檢，暫未有發現疫情擴散的迹象，而且強調鹽田港仍然維持正常運作。此外，由於西港區僅作國內海運的運輸用途，因此相信暫未影響到本港公司貨運的情況。

據深圳衞健委昨日數據顯示，深圳昨僅新增一宗境外輸入無症狀感染者，鹽田港的疫情一度未有透露。數據顯示，深圳今年以來的確診數字僅22宗，偶爾只有零星的境外輸入個案出現。

資料顯示，鹽田港為深圳港的主要組成部份，同樣亦為和記黃埔與深圳市政府合資的企業，為中國在遼寧、浙江、福建、廣東四省開發的國際中轉深水港之一，亦為華南地區重要的貨櫃運輸港，也是華南地區國際航線最密集的港區，每周航線超過百條，其中歐美航線佔60%，是全球單體最大和效益最佳的貨櫃碼頭。深圳鹽田港今年2月曾公佈，港口僅用了26.5年的時間，以最短時間創下了累計貨櫃吞吐量突破2億箱標準貨櫃的世界紀錄。

除鹽田港外，廣州荔灣區昨亦新增一宗本地確診病例，患者為75歲女性，屬輕症患者，確診前曾到過六間當地食肆，16名密切接觸者已隔離。