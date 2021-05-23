內地5月起實施《國務院宗教教職人員管理辦法》（下稱《辦法》）後，即加強打壓各地非建制神職人員。有報道指，河北過百警察在上周四、五（20、21日）包圍當地一間修道院，捉走包括主教在內8名神職人員及逾10名信徒。有意大利媒體質疑北京未有遵守《中梵協議》，變本加厲打壓宗教自由。

天主教媒體「亞洲新聞」（Asia News）昨天（22日）報道，遭內地官方拘捕的主教，是教宗任命的河南新鄉主教張維柱。新鄉教區有十萬名信徒，1991年被祝聖為主教的張維柱，因拒絕加入愛國教會，多次被捕及遭軟禁。

報道指，新鄉教區借用河北沙河橋一處工廠區設立修道院，培育神職人員。上周四下午，河北政府從三大區調來逾百名警力包圍並闖入修道院，帶走4名授課神父、3名負責牧民福傳的神父及正在上課的10多位修士，所有人的隨身財物被沒收。警方隨後在上周五逮捕張維柱。

報道指，因為新鄉教區不願加入共產黨愛國會，根據《辦法》教區的宗教活動都被認定為不合法，出借場地給修道院的工廠會被勒令關閉，工廠負責人也會被逮捕。

《辦法》規定，宗教教職人員必須「擁護中國共產黨領導」，因此拒絕登記加入官方「愛國教會」的天主教神職人員，率先成為打壓對象。

有新鄉教區教友表示，行動中的警力龐大，估計突擊拘捕已策劃一段時間，由於官方認為尚有修士在逃，近日公安人員挨家挨戶搜索，如發現家中有天主教物品，包括十字架、教宗照片、聖人雕像或畫像等，立刻沒收銷毀並罰款。

報道批評，中國與梵蒂岡於2018年簽署主教任命臨時性協議後，中國反而大量增加對非官方教會的迫害，許多中國教徒認為遭《中梵協議》出賣。

意大利國營電視TG1也就上述事件作出跟進報道，並播出內地官方強拆各地教堂十字架的畫面，批評中國未有遵守《中梵協議》，加強打壓宗教自由。

亞洲新聞／中央社

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