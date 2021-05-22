被稱為「敢言企業家」的河北民企大午農牧集團創辦人孫大午，去年11月被指涉嫌觸犯尋釁滋事等罪，連同家人及下屬遭警方帶走，隨後更遭起訴。河北高碑店市人民法院日前就孫大午案召開庭前會議，其間卻傳出孫大午的家鄉河北保定市徐水區，當地區委書記李樹田突被撤職。有指，李樹田曾對孫大午所成立的大午集團有頗多讚譽，這次職務變動或是受孫大午案件牽連。另外，有指官方近日在大午集團各分公司加裝許多監控鏡頭，似為孫大午案的判決做準備。

消息人士透露，保定市徐水區本月18日召開全區領導幹部大會，宣佈省、市委關於徐水區區委書記職務職級任免的決定，李樹田不再擔任徐水區委委員、常委與書記，有關職位由莫茂林擔任。

網上資料顯示，李樹田2019年9月8日到任徐水區委書記，至今任職不到兩年，傳聞他將退居二線，在政協或人大擔任虛職。

據悉，李樹田在任職徐水區委書記期間，對大午集團有頗多讚譽，曾於2020年4月16日帶領區委區政府領導班子到大午集團召開第四次政企對話會，肯定該集團的發展和貢獻，還稱讚孫大午是有情懷的企業家，並推動政府牽頭成立支持大午集團對接領導小組，幫助解決該集團在發展中遇到的困難和歷史遺留問題。

消息人士指，有當地人士猜測李樹田此次職務變動可能受大午案件牽連。不過，除了李樹田，徐水、保定乃至河北等多位官員都曾多次到大午集團參觀視察，並公開關心大午集團的發展。

消息人士又謂，大午集團員工及家屬指摘，當地警方這段時間在大午城及大午集團各分公司安裝許多監控鏡頭。法律團隊分析，無論是徐水「官場換將」，還是大午城被加裝攝錄鏡頭加強監控，均顯示河北官方為孫大午案的判決做好準備，以防有人藉機搞事。

多位不願透露姓名的河北體制內人士透露，當地政府及公檢法對如何處置大午案存在嚴重分歧。法律團隊之所以在2月底開始接觸此案，就是因為有內部人士輾轉傳話給家屬，「趕緊請高水平的律師團隊介入」，因為當局會以不同罪名將孫大午入罪。多名辯護人甚至從接觸的看守所警員口中聽到，「欲加之罪何患無辭，他們抓住一點不規範的地方使勁搞，我們也知道，但是誰也不敢說」。

《蘋果》記者

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