兩岸疫情最新數字：大陸昨（22日）新增19宗確診個案，其中境外輸入個案18宗，分別是上海4宗，四川4宗，廣東3宗，福建2宗，北京1宗，天津1宗，遼寧1宗，浙江1宗，雲南1宗。安徽則新增1宗本土確診。大陸累計確診90,973宗，累計死亡4,636人。台灣累計3,862宗確診，累計死亡17人。

安徽六安昨日新增1宗本土確診個案，患者為29歲女性江某某，居於金安區三里橋街道康泰幸福嘉園，是愛慕影樓工作人員。她於5月13日被列為密切接觸者送到集中隔離觀察，當日、17日及20日核酸檢測均為陰性；21日晚核酸初檢為陽性，22日早晨覆核陽性，改為集中隔離醫學觀察，經專家組會診後判定為確診個案。

安徽由5月13日至昨天深夜12時止，累計有8宗確診個案，當中合肥佔2宗，餘下6宗俱在六安市。目前尚有7名確診者留醫治療。

針對疫情，六安市昨午2時至24日展開第三輪主城區及重點區域全員核酸檢測。

國家衞健委／《新京報》/六安衞健委

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）