甘肅黃河石林景區昨（22日）舉辦的一場馬拉松越野賽，172人參加，賽事卻在至少20人突發死亡下「腰斬」，駭人聽聞的消息引發網民關注及熱議，不少人質疑究竟是天災還是人禍？都認為組委會責任重大。有自稱是其中一名遇難者女兒的網民，6時許在微博發佈長文，在猝然喪父的悲痛中，向組委會提出5點質疑。然而，及至8時許，微博上已找不到該則微博，只是有關畫面已被內地媒體截圖報道。

該名遇難者的女兒在微博中指，今天凌晨，其母收到組委會電話，說她父親在馬拉松比賽中「找不到了，失蹤了，然後就沒有了回信」。後來她在微博和抖音上看到有人發佈短片，「才發現旁邊躺着的受害者是我爸爸，背景是白天的時候的」。

對於父親的猝然離逝，她認為組委會難逃罪責，並提出了5點疑問：

1.為甚麼22日白天發現了她父親，卻遲至23日凌晨才通知家屬，說其父失蹤了？

2.整個賽程中提到的站點補給都不足，為甚麼沒有更多的人守護在賽程路段？

3.當地應該能準確預測天氣情況，為何沒有給參賽者更多的準備？「讓我爸爸的手凍到發紫，荒屍野外。」

4.直至23日凌晨6點，為何組委會和相關黨委沒有任何發聲？

5.作為受害者家屬，她正在趕往蘭州的路上，「請問我們到了蘭州應該去哪裏找尋我的爸爸？相關單位還沒來通知安排嗎？」

最後，這名悲痛的女兒發出唯一的請求：「我沒有其他的訴求，就要給我、給受害者家屬一個回應，為甚麼我們的家人永遠孤獨的躺下了，就像我爸爸那雙凍的發紫的手，給我們一個說法，一個公道吧。」

眼看着一場體育賽事，竟奪走了至少20條人命，不少網民都感到震驚，紛紛批評是主辦方的失誤導慘劇。網民「地瓜熊老六」直言：「劃一下重點：搜救人員身上都穿着比較厚的棉衣，但是，運動員參加比賽的時候，都穿得特別單薄！組織這種高風險的活動，主辦方應該考慮到各方面的風險才對！就算沒有極端天氣，海拔那麼高的地方，穿這麼少，也很容易凍出問題！ 」

網民「陳越看法」則指：「組織山地馬拉松的意義何在？那麼高的海拔，還有隨時隨地變化的天氣狀況！總感覺這個馬拉松比賽的背後不對勁，這是全民健身嗎？這次，甘肅組織這次比賽的相關方面得有人承擔責任了，預測追究刑事的面大一些，而且還不是一個人。 」

網民「新蜜蜂alex182」也有同樣看法：「參賽172人，遇難16人（官方隨後更新為20人罹難），近10%，且數字有可能進一步擴大……在體育史上，都堪稱慘劇。各地方舉辦群體賽事，考驗的是組織水平和保障、救援能力，雖說惡劣天氣是主要原因，但如此大的傷亡比例恐怕主辦方也難辭其咎，估計有人會被追刑。 」

網民「會陳經」也說：「這是有超過10%的選手出事了，哪有這樣的馬拉松比賽？聞所未聞。一般是萬人馬拉松，有個別身體狀態不好跑出事了，算概率事件。這是群死群傷的重大事件，教訓無數！山地越野，就是胡跑，觀眾都沒有。人都沒法獲得幫助，也沒有組委會安全措施，就是在一起口吐白沫，體力耗盡。人在荒野裏其實很危險，極端天氣一來就懵了。為甚麼不迅速安排直升機，迅速報告省政府？組委會有重大責任，應該是沒認識到會出大事，只是取消比賽。等意識到要死一堆人時，已經晚了。這比沒組織的驢友活動死傷都多得多，不可思議。」

網易／新浪微博

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