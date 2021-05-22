內地五省近日接連發生地震，其中青海省果洛藏族自治州昨日凌晨發生7.4級淺層地震，這亦是內地繼汶川地震後最強的地震，目前至少釀成13傷。至於前晚在雲南大理發生的6.4級地震，已至少造成三死32傷，兩地其後餘震不斷。其中青海地震，連遠至台灣的11縣市亦錄到一級震感，台灣中央氣象局長鄭明典在網上轉載青海地震消息時，亦留言稱：「不祥！」

疑印度板塊活躍所致

據中國地震台網測定，青海果洛藏族自治州昨日凌晨發生7.4級地震，震央位於當地洛州瑪多縣，震源深度17公里，屬淺層地震，全省普遍有震感，省會西寧以至甘肅蘭州都震感強烈，並先後錄得逾450次餘震。雖然當局稱這次地震發生在牧區，只會造成少量房屋受損。不過，當地有多條公路及橋樑已因地震倒塌，包括青海果洛州野馬灘二號大橋被震塌，道路已遭封鎖，昌麻河大橋亦已坍塌，車輛無法通行。有居民稱在睡夢中被驚醒，更有果洛縣城的民眾逃到室外在車內過夜，不敢回家。瑪多縣、瑪沁縣至少八人受輕傷，部份房屋和畜棚受損，當局已啟動重大地震災害二級響應。

至於前晚在雲南大理漾濞縣發生的6.4級地震，當地自上周五起其實已先後錄得逾420次地震，當中至少有13次為四級或以上，當地昨晚再發生一場4.4級地震。截至昨清晨，傷亡情況已增至最少三死32傷，其中兩名死者來自漾濞縣，另一位則來自永平縣。漾濞縣城2.1萬名居民已撤離到三個指定應急避難點，當局預料後續可能會發生中等強度餘震。

對於數小時內，雲南、青海先後發生地震，中國地震台網中心研究員孫士鋐分析指，兩地發生的地震與近期印度板塊比較活躍有關。由於印度板塊最近活動有明顯增強趨勢，因此亦會導致中國西部一帶的地震活動頻率上升。除上述兩省外，甘肅瑪曲縣、四川瀘州市及陝西商南縣昨日亦分別發生3.4級至4.4級不等的地震，暫無傷亡報告。

澎湃新聞網