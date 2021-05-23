台灣受嚴峻疫情考驗，同時遭酷熱侵襲。全台今日天氣炎熱，根據氣象局資料，截至下午3時33分，全台43個測站出現36℃以上高溫，其中7個測站出現38℃以上高溫，最高溫為南投服務區39.6℃；中央氣象局在上午先針對苗栗以南9縣市發佈高溫資訊，中午再擴大為雙北等16縣市。

氣象局指出，今天台灣附近吹微弱的西南到偏南風，全台大多為多雲到晴天氣，午後在山區及大台北、宜蘭近山區的平地會有局部短暫雷陣雨。

天氣持續炎熱，氣象局預報西半部高溫普遍達33°C至35°C，中南部近山區或河谷容易超過36°C，台南、高雄有局部38°C以上極端高溫發生的機率，東半部高溫也有30°C、31°C。

天氣晴朗炎熱，但午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局在下午3時25分針對高雄、屏東發佈大雨特報。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮接受台灣《蘋果新聞網》訪問時指出，根據最新歐洲（EC）模式模擬，今天滯留鋒在北部海面，台灣附水汽較多，有局部短暫陣雨或雷雨，注意較大雨勢，以午後山區為主，部份平地可能受影響。

他又指，這兩天大氣仍不穩定，明滯留鋒接近，不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率，並有較大雨勢。

中央社／台灣《蘋果新聞網》

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