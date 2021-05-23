甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區昨日舉行的百公里越野賽，比賽期間出現極端天氣，導致21人身亡。外界關注主辦方是否需為事件負上責任？一位名為「流落南方」的參賽者於社交平台寫下今次參賽經歷，和質疑主辦方的安排。

「流落南方」指，22日比賽當天，早上天氣風和日麗，陽光甚好，參賽選手前往起點時，「體感還有一絲暖意」。

就在比賽9點鳴槍前不久，風力逐漸增大，「一個長下坡，不知道有多少人帽子直接被吹飛，又停下來返回撿帽子」。當到達第二個打卡點前，大約上午10時半左右，雨水開始越來越大，「首先是逆風，風力我感覺有七八級，然後雨更密了，眼睛在強風密雨下也睜不開，視線受到嚴重影響」。

「流落南方」表示，比賽前提供的強制裝備列表裏，並沒涉及到足夠的保暖裝備，這也是導致很多選手遇到降溫天氣時無法保證體溫的重要原因，「所以這是肯定存在的一個過失。」

曾參與過越野賽事籌辦的資深越野跑者趙小釗指出，根據他的經驗以及越野賽事辦賽的基本要求，「如果強制裝備沒有保暖裝備，很多參賽者就可以按照最低標準去帶，那麼在這種情況下，如果遇到非常嚴重的天氣突變，就很容易發生悲劇。」

「不論是否要求必須攜帶保暖衣物，應急救援預案都要考慮到當季的歷史極端天氣。」按照趙小釗的理解，如果賽事組織者不要求強制裝備中有保暖物品，那麼救援預案就必須按照最極端天氣去準備，也就是每一個打卡點的救援都要能夠保證在多少時間內到達。

從參與者的資料來看，像爬升1,000米的第二打卡點到第三打卡點，救援就非常很困難。「所以如果救援預案無法達到一個嚴格的高標準，另一個保障的思路就是根據極端天氣去設置強制裝備，然後嚴格檢查。賽事組織者應當同時承擔提供近期天氣預報、告知歷史極端天氣和盡力救援這些義務。」

澎湃新聞網

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