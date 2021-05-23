舉辦大型體育盛事，被認為是城市建構品牌形象的其中一項策略。近年，全國各地舉辦馬拉松、越野賽等大型賽事，但卻亂象頻生，淪為國際笑話。除工作人員干擾跑手等不專業行為，更有賽事出現大批選手偏離官方路線「抄近路」的鬧劇，被外界笑言「創下馬拉松違規人數歷史之最」。

2018年「奔跑中國」馬拉松系列賽，江蘇蘇州一場比賽末段出現爭議一幕。中國運動員何引麗正與另一名埃塞俄比亞選手在最後500米鬥得難分難解，兩名大會義工卻突然上前將一面中國五星旗塞到何的手中，何的節奏被打亂，以5秒之差屈居亞軍；期間她因持國旗的手僵硬，令國旗滑脫而遭解讀為「侮辱國旗」。同年奔跑中國另一場賽事，埃塞俄比亞跑手冲線後仍未停定就被工作人員拉扯到一面大會旗幟旁合照，該跑手突然被拉停而不支倒地。事後有專家指，馬拉松選手完成賽事後突然停止或令血液未能回到心臟而休克，相當危險。

賽事主辦機構水準業餘，實非馬拉松賽事專利，2017年，在山西舉行的首屆代縣雁門關超級越野賽，有選手反映賽程途中路標欠奉，補給物資不足，義工甚至要自購食物，傷者也長時間無人救助；2018年，深圳南山半馬拉松賽事，就被揭發大量參賽者穿越兩條馬路之間的小樹林。主辦方後證實比賽中共258人違規，除偽造號碼布18人和替跑等，「抄近路」的選手多達46人。

《蘋果》資料室

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