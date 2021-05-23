北京及港府積極推動香港融入粵港澳大灣區，有騙徒利用此概念行騙，在港註冊「鳳凰通訊社」，又自任「粵港澳大灣區建設投資督導委員會主任」，最少以7個身份招搖撞騙大搞投資活動，最終驚動國家發改委發聲明澄清「無此人」，提醒外界免遭詐騙。

國家發改委以粵港澳大灣區建設領導小組辦公室名義，於上周五（21日）發聲明指出有人以「周智均」名義，冒充是粵港澳大灣區建設領導小組辦公室負責人，並以「粵港澳大灣區建設投資督導委員會主任」等身份在社會活動。聲明強調，大灣區建設領導小組辦公室並無人名為「周智均」，也從未設立「粵港澳大灣區建設投資督導委員會」的機構、組織，提醒外界要提高警覺免被受騙，並舉報相關案件。

有內媒發現，周智均在香港註冊有「鳳凰通訊社有限公司」並設立官方網站，而周智均許多投資活動、講座消息，均由鳳凰通訊社發佈，但撥打該網站的電話則是空號，而鳳凰衛視旗下公司曾起訴鳳凰通訊社侵權，獲法院判賠500萬元人民幣（約599萬港元）。

內媒報道指，周智均的資料在百度搜索引擎有專屬百度百科條目，並配有證件照。

據指，周智均最少曾以7個身份公開活動，包括中國道路運輸協會專家顧問、國務院辦公廳同志周智均、首都新機場建設領導小組成員周智均副局長等。2019年7月曾以「北京新機場安全委主任」身份參加某公司30周年慶典。

周智均早年多以交通方面的領導幹部姿態出現人前，2020年後的身份，則改以涉及大灣區為主。

據「鳳凰通訊社」網站資料，2019年12月該社曾在北京舉辦「『一帶一路』國際投資項目競標說明會」，報道提及「國家『一帶一路』中亞區域經濟合作智庫組委會副會長劉建華」在會上介紹了烏茲別克的投資項目，聲稱與多個企業達成合作意向，但有媒體查證所謂「國家『一帶一路』中亞區域經濟合作智庫組委會」，其實不存在。

今年2月，一篇題為〈鳳凰通訊社董事局主席談粵港澳大灣區發展建設重要戰略的意義〉的文章在網上流傳，所謂的主席即為周智均。3月，他又以「粵港澳大灣區建設投資督導委員會主任、鳳凰通訊社董事局主席」的身份，參加某集團的戰略合作協議簽約儀式。

而在網上發現，不少內媒也曾轉載鳳凰通訊社的報道，但部份已經下架。在騰訊新聞中尚能打開的「中國經濟觀察網」4月6日的報道，發現是全文刊載鳳凰通訊社一篇周智均談論投資大灣區的專訪。

澎湃新聞網／南方都市報／騰訊新聞

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