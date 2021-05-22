特斯拉（Tesla）在中國風波不斷。路透社引述知情人士指，由於擔憂車輛攝影機的資訊安全隱患，北京和上海有政府員工接獲口頭通知，要求勿將特斯拉停在辦公區域。知情人士指，目前仍不清楚是否京滬所有政府部門都執行該規範，也不清楚有關措施是政府禁令，還是個別機構官員的決定。另外，也不知道這項規範是否適用全國。

趙立堅僅稱不了解情況

報道表示，許多品牌的汽車都配有輔助駕駛的感測器和攝影機；知情人士指，上述規範目前僅適用於特斯拉。報道認為，相關措施顯示，在中美關係緊張之際，北京持續對這間美國電動車廠抱持警惕態度。中國外交部發言人趙立堅上周五（21日）在外交部記者會上被問及此事時，表示「我不了解你說的情況」。特斯拉中國至今尚未回應消息。

早在今年3月，多間外媒就報道，中國軍方以特斯拉車上的攝影機可能會收集機密訊息為由，除了禁止特斯拉進入軍用設施區域和軍眷宿舍區，還禁止軍隊及政府人員使用特斯拉。當時特斯拉中國回應指，上述攝影鏡頭並未在北美以外的市場啟動，即使在美國，車主也可自由選擇是否開啟。其後特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）在同月與「中國發展高層論壇」連線的視像會議中強調，若特斯拉在中國或任何地方刺探情報，公司便須關門，呼籲美中雙方更加互信。

路透社/中央社