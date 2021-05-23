甘肅越野賽致21死，曾於2002年至2020年底參加396場全程馬拉松的跑者張先生（化名），2018年5月20日亦參加了首屆黃河石林山地馬拉松百公里越野賽。他指當時組委會已存在多項問題，他曾提出建議但未被採納。「記得最難的CP2竟然只有水沒有運動飲料，很多補給點都沒有鹽提供，曾經和組委會說20塊錢鹽分發到各個補給點足夠了，可是沒有。」

「這次是因為突發天氣，加上很多選手自己沒帶強制裝備，這天氣即使帶強制裝備估計也不夠用，研判很重要。」根據《2021黃河石林山地馬拉松賽事手冊》，強制保暖裝備僅有「救生毯」一項，其他「風衣」、「防風外套」、「保暖內衣」、「急救包」等，卻為建議裝備。他指，自己當年參賽時，除了組委會要求強制的，還多帶了一部手機和備用充電寶，還有很厚的防風外套及保暖褲，「強制裝備衝鋒衣（防風外套）和保暖毯這些，但組委會都不檢查。」

張先生憶述，他當初參賽時，賽事到了大約7、8公里時，身旁人大喊：「這是人跑的路線嗎？」然後就退賽了。「最難的是CP2這段，手腳一起用，恐高的估計會直接下去，有的地方只能放一隻腳，身體擺不正也會有危險。」張先生說：「CP8到CP9一個人沒看見，伸手不見五指，過了CP9遠遠的看見一個黑影，我迅速追上，怕嚇到他，提前喊，到了近前，他狀態一般，看見我眼淚流出來，我果斷放慢腳步，讓他跟着我，按照他節奏來，就這樣CP9我們一直到終點，終點他哭了並且擁抱了我……」

香港攀山專家鍾健民直言，未曾聽聞越野賽事有20多人死亡這樣大型的事故，「戶外比賽呢類賽事就比較少（大型死亡事件）嘅，因為正常嚟講，就算天氣點樣惡劣，有大會嘅backup（支援）好重要」。他表示，之前曾在馬來西亞參與一個法國公司舉辦的賽事，他們的支援有很多，包括安排直升機待援，大家相互緊密聯繫，每個checkpoint，即使是在穴洞之中，也有足夠的救援人員待命，出洞後划艇再上單車道等，所有地方都有計劃遇意外時如何將人運走。

他強調，每件賽事、每條賽道的安排都不同，天氣好曬、好熱、中暑，甚至大風雪，也有不同因素需要考慮，不能抨擊賽道有無問題，但安全性非常之重要。「搞戶外賽事唔係輕易話人搞你又搞」，路線規劃、救援，加上「第三計劃」，如遇意外時如何運送傷者或賽員離開賽道返回醫院或城市，這些都非常重要。他認為此次意外是主辦方的輕視所致，「（銀川市）搞呢啲賽事，本身可能搞咗好耐，但無計劃到，次次可能好順攤」。

鍾稱，一般在戶外比賽前，每個賽員都會有一份名單，包括要帶備救生袋、救生毯，以防過夜凍死，且有足夠糧食和急救包等，「每個人都要孭呢啲嘢，方便求救，淨靠大會可能真係唔掂」。加上在高原地方，5月好多時有大風雪，分分鐘下午着短袖衫，晚上變-20°C，天氣變化好大，「唔可以淨係見陽光，就乜嘢衫都唔攞就照上囉」。他指出，大會有責任在賽員出發前檢查其裝備是否充足，並提供路線、救援及補給地方等資料，「賽員唔知你上面有冇嘢，唔知佢上面個condition咁worse架嘛」，但賽員亦要自行帶備大會要求的物品，以便自救。

曾參加世界最著名的極限越野跑比賽—Ultra-trail du Mont-Blanc（簡稱UTMB）的曾小強稱雖他未曾參加過此路線的賽線，他認為天氣變化愈大，所需的裝備愈多。以UTMB 為例，所需的裝備不少，而且有一定重量。如長衫長褲手套、保暖衣物，甚至需要兩盞頭燈。他說，裝備要求視乎當地氣溫，舉例早年「香港100」越野賽就遇上過大帽山陸路冰封，因此多人被困。認為這是一個很好的例子，當舉辦一個大型賽事，大會需要作更全面的考慮，「唔可以因為今日天氣好。」就沒有作任何的後備方案，大會應該有規定每位選手帶相同基本的裝備，除對比賽公平外，選手們危急時亦能保命。

曾小強覺得大會即使沒有設置補給站，都應該有緊急準備。因此一個路線相對較長的比賽，若相隔三至四小時才有補給站，對跑手來說是比較辛苦、有難度。他認為若大會準備周全，就算車上不到去並非一個難題。「歐洲好多路線一樣是無車去到。」視乎大會如何去安排比賽，「會唔會喺嗰度安排多啲工作人員？」或是一些緊急的撤離路線。

曾小強又稱梁晶是一個非常有經驗的跑手，曾經參與歐洲、香港，世界各地許多不同的比賽。甚至中國的100公里比賽，「佢差唔多每場都參加。」他認為大自然是很危險，但更危險的是人的個性。他以香港作例子，行山時有死傷並非新鮮事，「有時啲人太過高估自己的能力，或是對於山野唔太認識，就會有危險。」

他認為這宗意外「並非一日之寒」，「只係今次死咁多人，又有一個出名嘅跑手死咗。」才會引起公眾關注，可能事件熱度過後，大家又再次淡忘，意外或會再次發生。

蘋果記者

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