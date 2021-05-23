5月22日，甘肅白銀市昨日舉行的一場山地馬拉松賽遭遇極端天氣，導致最少21人死亡多人受傷慘劇。消息指，甘肅省委省政府已成立事件調查組，對事件原因進行進一步深入調查。有賽事生還者形容有如一場噩夢，自己於賽道暈倒後昏迷近兩小時被救起，惟同行朋友卻因低溫症喪生。

參加了本次馬拉松賽的選手張小濤表示，5月20日，自己就預早到甘肅想先遊玩一陣，「一般來說當地天氣較熱，很多人沒有準備裝備，穿着短褲背心就上比賽了。」他當時也是穿T恤加短褲，但套了一件外套，「可能就是因為這件皮風衣（外套），我才倖免於難。」

昨日早上，比賽分為CP1到CP9九個賽段，過了CP1賽段後，大約在賽段20公里位置，張小濤發現，風開始變得特別大，雨水也非常大。「雨點打過來的時候都是橫著的，打在身上生痛。」賽段是往上爬升的，海拔2,000多米左右，大概有900多米的高度需要爬。越往上，雨越冷。低溫加凍雨，不少人沒能堅持下來。「跑到賽道30公里處時，我排在第四名，我貴州的一個兄弟只穿了短褲，他已經在打哆嗦（不由自由顫抖）了，我就扶着他一起走。」張小濤說，走了一段後，風太大了，二人失散了，自己的意識也逐漸變得模糊了起來。張小濤說，自己最後一次倒下時就沒有爬起來，用保溫毯把自己包起來，後來就失去了意識。在昏迷大約兩個小時後，張小濤被村民救起。到了晚上，自己就打聽到貴州朋友遇難的消息。

對於事故的原因，張小濤認為天氣突變帶來的低溫、大雨和大風是原因之一。賽方強制要求帶上保溫毯、救生的哨子和一個GPS，但這些都是基礎的裝備。如果自己沒有帶外套，可能無法堅持下來。

張小濤指，不少人來參加此次比賽的原因，是因為賽方提供補助金。「跑得快的可以拿到獎金，跑得慢也可以當做是來玩了一下。」另一名參賽者亦在社交平台透露，前面幾屆賽事組織工作只是一般，但完賽即發1600元人民幣（下同，約1,960港元）補助，扣掉1000元（約1,200港元）報名費，完成賽事有錢賺。

該名參賽者又指，前幾屆防風外套並沒有被列入強制裝備，而是作為建議裝備寫入賽事手冊。「9點整比賽開始，風力有增無減。到CP2之前，就開始下雨了，從零星的雨點，到比零星更密一些的雨點。這時候大概是10點半前後。過了CP2之後，才是真正的麻煩來臨。」

該參賽者指，當時大風挾着雨點打到臉上，像密集的子彈打過來一樣，眼鏡被雨水糊住，眼睛在強風密雨下也睜不開，視線受到嚴重影響。從CP2到CP3的8公里距離，當中爬升1,000米，CP3不提供任何補給。即便到達山頂，也沒有可補充的食物、飲水，更無處可休息，且無法在此處退出。

該作者指，當時全身濕透，風吹得站不住，後來找到一個相對避風的地方，將掏出保溫毯裹在身上，豈料瞬間就被風吹散。後來他決定下山，當時已經出現失溫的症狀。他得知，不少選手滯留山上，他們情況各異。有低溫症導致了更嚴重情況的，有幾個人找到了一隅稍避風的地方抱團取暖等救援的。

澎湃新聞網

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