正當台灣當局全力打擊疫情，假消息亦頻頻在網上流傳，當中甚至包括「蔡英文已經確診還沒有宣佈」，「蘇貞昌持有國產疫苗股票」等流言。台中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥昨表示這都是假消息，呼籲民眾不要再轉發與散佈不實訊息，以免違法遭罰。

來自境外IP

前日在台灣TVBS一個網絡直播新聞聊天室中，有一則留言聲稱「蔡英文已經確診還沒有宣佈」，後經警方調查證實涉案IP位址來自境外，其用字遣詞多為大陸用語且均為簡體字，估計是有心人士企圖打擊防疫士氣。蔡英文昨則表示自己很健康，並批網傳訊息是認知作戰。此外，當地一個網上討論區日前亦流傳「蘇貞昌握有大量高端、聯亞股票想狠撈國難財」，昨分別引來疫情指揮中心、行政院正面駁斥。

據行政院發言人羅秉成反駁指，院長蘇貞昌至今並無持有任何股票，網絡上均可對此公開查詢。他批評，有心人此舉是假藉疫情意圖製造社會紛亂。他又提到，台國安單位已掌握大陸企圖利用台灣疫情啟動假訊息攻擊，以撕裂、分化、製造社會對立，打擊防疫團隊士氣。

指揮中心副指揮官陳宗彥昨亦重申，散播假消息構成犯罪，最高可被判監三年或被罰款300萬元新台幣（約83.2萬港元），他再提醒民眾收到來歷不明的消息都要多加留意丶查證，切勿隨意轉發散播，以免違法。

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