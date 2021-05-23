甘肅黃河石林山地馬拉松百公里越野賽舉行期間出現極端天氣，導致21名選手喪命，事件震驚全國。四川成都知名女跑手毛樹智卻因惡劣天氣，決定退出比賽而逃過大難：「由於大風暴雨，我在CP2就選擇退賽，當時我還非常後悔，現在回想起來是慶幸了。」

毛樹智接受內媒訪問時表示：「已經安全到家，回家才是終點。雖然是昨天出發今天回來，但感覺經歷了一個世紀，這場比賽真的可以說這四個字，活着回來。因為還有很多人在等待救援，我很感謝自己在第一時間做出了退賽的決定，要不然.....願所有的隊友們都能安全回家！。」

毛樹智此前參加過甘肅玉門的越野賽，對於西北越野賽還是有一定的了解。「我是很害怕下雨的，對雨畢竟恐懼，我基本上是『逢雨必退』。因為我在雨賽中跑過，我害怕那種失溫的危險。」

毛樹智指，比賽當日是陪同60多歲的朋友一起跑，所以他們的速度比較慢，基本上是跑在隊伍的最後。跑了四、五公里後，毛樹智遇上另一個相對有經驗的選手，她把六旬朋友交給予對方，「這個賽道不簡單，我可能自身難保」。

早上11點左右，天就開始下雨，風又比較大。當時旁邊還有人安慰毛樹智說，「西北的雨下不大，可能連路都沒淋濕就停了。」沒想到雨後來越來越大，這時，有經驗的跑者朋友過來，毛樹智問是否退出，由於無法承受惡劣天氣，他們決定到CP2一起退賽。

退出的毛樹智被送回酒店，之後看到手機群組出現大量救援訊息。毛樹智指，由於風大雨大，很多路標都被吹掉，有些選手可能迷路，保溫毯亦被大風吹爛。

毛樹智表示，惡劣的天氣肯定是這次事故最重要原因，但主辦方也有責任，「如果他們能在CP2的時候就終止比賽，也就不會發生後來這些事情了。因為CP2的地點還是人比較好（容易）退出來的，而到後面在山上就沒有補給點，車也上不去，就很難救援了。」

紅星新聞

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