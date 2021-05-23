台灣防疫失守，社區疫情仍未受控，昨日（22日）中央流行疫情指揮中心以「校正回歸」為由，新增確診721宗，大部份是早前堆積未及彙整的個案。8日累計2,545宗確診，花蓮縣昨日也宣告失守，全台至今維持零確診的地方僅餘嘉義縣、嘉義市、台東縣。

美媒《時代雜誌》近日有報道指，台灣過去防疫成效出眾令民眾沉溺於虛假安全感中，加上萬華茶室爆疫，終破壞了台灣引以自豪的疫情防線。

中央流行疫情指揮中心昨承認檢測流程出問題，令舊個案未及整理彙報，致昨日爆增確診個案721宗，當中新個案321宗，其餘均為經「校正回歸」的舊個案，引來外界強烈批評。

在校正回歸後，台灣這波由5月15日爆發的本土疫情，截至昨日8天已累增2,545宗確診，當中新北市及台北市佔最多，分別有1,300人及1,015人確診，台灣本島暫時只餘下嘉義縣、嘉義市、台東縣未出現本土確診個案。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今日在「全國防疫會議」後表示，針對校正回歸引起的問題，指揮中心已完成提升疫調系統規劃以提升疫調效率；通報檢驗流程，快速傳遞檢驗結果，讓民眾更放心。他指，今日會議重點在教高風險縣市的防疫、採檢、確診等等的後續處理。

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疫情大流行以來，台灣因防疫成績出眾備受全球肯定，帶動台灣的國際形象大升。不過，這次疫情爆發卻暴露了其防疫缺口，《時代雜誌》近日便有題為〈虛假安全感及小私密茶，如何攻破台灣的COVID-19疫情防線〉的報道，指出台灣在疫情大流行之初，長時間確診數字較其他國家低許多，但許多曾領先世界的防疫措施，自去年夏天民眾開始逐漸放鬆警惕，「成千上萬的人被允許返回音樂會，棒球比賽和宗教節日」，加上外出聚餐越來越普遍，戴口罩民眾則越來越少。

民間放鬆防疫外，報道指因台灣過去防疫成效佳，也令大部份民眾認為毋須急於接種疫苗，加上媒體大量報道疫苗的副作用，進一步影響台灣人接種的意願。根據YouGov在5月初進行的調查發現，「只有40%台灣人表示願意接種疫苗，在全球21個被調查地點中，接種率最低。」

不過，報道中也指出，隨着確診數開始激增，也引起台灣民眾對於民生用品的搶購潮，而原本人滿為患的街道上也幾乎空無一人，許多餐廳也自主關閉或是禁止室內用餐，期望能藉此防堵疫情擴散。

台灣《蘋果新聞網》／三立新聞網

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