正所謂「身體最誠實」，特別是男性的本能衝動！曾在美國大行其道的泳裝女入油或洗車女郎，多年前曾「閃現」北京及江蘇南京等大城市，近日以另一種方式在廣東潮州出現。當地一處加油站近日驚現多名衣着性感、濃妝艷抹的嫩模與辣妹，趴在私家車車頭擺出撩人姿勢，讓一些等待加油的無聊司機「眼睛吃冰淇淋」，既「解悶」又「消暑」。儘管加油站員工強調，這些模特兒「只可遠觀而不可褻玩」，但當地不少網民獲悉後仍不停問：「哪個加油站？」

上海澎湃新聞網報道，這個春色無邊的加油站名為樂橋高鐵加油站，近日推出促銷活動，除加滿油有折扣優惠外，還安排美女在上午9時至晚上7時「駐場」。加油站員工不諱言，這些美女模特兒僅屬觀賞性質，「她們沒甚麼服務啦，就是站在那邊給你們看，讓司機排隊加油無聊時可以解悶。」

不過，很多網民卻擔心當地近日溫度高達30度或以上，性感美女「進駐」加油站 ，豈不令到一眾等加油的司機「慾火攻心」？亦有網民狠批，這種促銷手段根本是貶低女性的價值，「把女性身體作為無聊解悶的消遣，就很迷惑。」有網民反建議：「低俗，那不該給女司機準備男模？ 」「就不能考慮女司機麼？你怎麼不搞幾個比堅尼男模？」

另有網民認為，這樣的促銷手段無可厚非，「車展可以，加油站為甚麼不可以？」當然也有網民同情這些模特兒，「這麼熱的天，人家妹子賺的是辛苦錢啊」。

資料顯示，類似的「服務」，其實多年前已在北京及南京出現。去年，廣西桂平市中凱能源電力加油站也曾有比堅尼辣妹幫手加油，吸引不少男司機前往加油。當時，加油站內的其他員工也在現場為促銷活動助威，「多付1元人民幣，就能獲得美女服務。」事後，官方叫停有關活動，並規範當地的促銷活動。

澎湃新聞網

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