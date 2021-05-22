遼寧大連發生恐怖交通事故，一輛黑色寶馬私家車高速撞向正在過馬路的行人，多人被撞飛好幾米高，有兩人更被撞飛十幾米遠，其中距離監控畫面最近的一名傷者腿部被撞斷，慘不忍睹。事故造成至少四死三傷，肇事司機撞人後一度逃逸，後遭警方拘捕。

事發昨午11時47分，在大連鬧市中山區五惠路與友好街路口，逾20名途人正在橫過斑馬線，其間一輛黑色寶馬車突然高速駛至撞向途人，多人走避不及被撞上高空。短片所見，多人被撞飛，部份人更被撞至凌空打轉，跌落十多米外路面，且傷者中疑有小童；多名傷者被撞到昏迷，疑似一段殘肢掉落在地面，現場畫面非常慘烈。一名目擊者稱：「附近有地鐵站、公交站，過馬路的得有二、三十人左右，被撞傷的大約有10人，鞋、物品散落一地。」據悉涉事車輛在撞倒多名行人後，仍未減速，直至撞上另一輛貨車後始停下，車頭嚴重受損。

司機逃逸被捕疑涉毒駕

大連交警支隊昨午2時許發通報指，肇事的31歲劉姓男司機在撞倒行人後逃逸，現已被捕，案件仍在調查。內地網友依據肇事寶馬的牌照和車輛的登記訊息，發現寶馬男疑似為當地一家髮型屋的設計總監，有內媒聯絡到其同事杜先生，他說該肇事車輛屬寶馬男，但不清楚對方是否肇事司機。針對網友懷疑寶馬男涉毒駕，杜說從來沒聽說過，但具體情況還待警方調查。這宗恐怖事故引起網民熱議，有網民轟寶馬男行為「簡直是殺人」 。

漩渦視頻/紅星新聞