遼寧省大連市一間青年足球訓練機構，近日不僅被揭虛假宣傳，而且提供飲食質素惡劣，導致小球員長期只能食剩菜，嚴重影響發育；該機構更涉嫌虐待兒童，有人慘遭鞭打至屁股皮開肉綻。涉事機構其後回應稱，爆料內容不符合事實，強調是誹謗，並已報警處理。

微博用戶「縱橫四海的一生」上周四（20日）發文爆料，指名為「仲一國際」的青訓機構自稱「全國最專業」，球隊的李姓總教練聲稱曾效力瀋陽海獅隊，退役後跟隨巴西球星朗拿甸奴（Ronaldinho）的啟蒙教練KOKL學習過，又自稱曾擔任廣州恆大青訓總監，號稱「國內知名青訓專家」，然而網上卻搜尋不到任何關於這名總教練的資料，亦查不到KOKL是誰。

有球員家長透露，機構提供的飲食，質素惡劣，「基本大多數時間都吃第二天的剩菜，而且沒有肉，基本都是素菜……孩子們基本晚上都餓的要自己額外加餐！這種飲食對小孩的體能恢復完全得不到幫助。」另外，機構亦涉嫌虐待兒童，「之前一位小球員屁股被木板抽的皮開肉綻！據球隊很多孩子反映，大部份小球員都受到過這種殘忍的毆打和虐待。」其中一張照片見，數名兒童被迫脫下褲子，在場邊排隊接受鞭打體罰；另一張則顯示，其中一名兒童被打得嚎啕大哭。

文章又指，機構的教練團隊成員均沒有職業球員經驗，「教練員都沒有參加過中國足協組織的教練員培訓，均沒持有教練員資格證書！訓練質量堪憂……隊裏所謂的隊醫，就是個染着黃毛的女家長，邊訓練邊抽煙，根本不會治療」，並強調「作為一位孩子家長，真心希望中國足球能夠整治一下這樣不正規的青訓機構，這個不專業的團隊如果不解散會損害多少孩子！」

事件引起網民熱議，有留言表示「騙子必須判刑，害了多少孩子和家庭，害了中國足球」、「適當體罰確實沒甚麼問題，但是他這是施暴吧！還是脫了褲子打，心理創傷可是會留一輩子」、「支持維權，必須通過司法途徑給社會一個交代」。

涉事機構的相關負責人周五（21日）回應稱已報警，「他（爆料人）是因為被開除後，惡意中傷俱樂部。教練哪有打孩子，你要是孩子父母，不早就報警了嗎？這些照片我不知從哪弄來的，所有都是不真實的……如果他要是敢去證實這種黑暗，站出來，別用虛名。」有內媒事後翻查該李姓總教練的個人簡介資料，發現他在執教經歷中列出5間足球俱樂部，然而其中3間均否認曾聘請他。

新浪微博／紅星新聞

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