昨日（22日）在甘肅省舉辦的黃河石林山地馬拉松百公里越野賽，因遇冰雹、大風及大雨等極端天氣，有跑手的手指凍僵及倒地吐白沫，事件造成21名跑手因低溫罹難，當中包括中國超馬「一哥」梁晶，以及殘運會冠軍黃關軍。梁晶曾奪過多個獎項，在跑友圈內被稱為「梁神」，去年才說過要跑到40歲。他曾於2018年赴香港參加「Vibram ® 香港100」野外長跑賽事，其間傳出強搶他人樽裝水被DQ，引發爭議。至於黃關軍，其好友事後向內媒淚訴，指黃是聾啞人士，連呼救都沒辦法。

中國寧波網於今晨9時許報道，指梁晶的教練魏普龍確認，寧波江南百英里冠軍梁晶在比賽中不幸遇難。

梁晶是安徽人，1990年出生，在超馬圈裏獲獎無數。他於2014年10月奪得首個超馬冠軍，在山東濟南12小時超馬比賽中，跑出了驚人的149.5公里，打破全國紀錄。隨着馬拉松成績不斷提高，2015年，梁晶辭去工作，走上了職業道路。同年1月，首屆香港12小時超馬比賽，梁晶以139公里的成績奪冠；同年10月，梁晶以145.725公里的成績衞冕濟南12小時超馬。

2016至2018年梁晶一路開掛，先後奪得HCFR2018國際越野跑挑戰賽100公里冠軍、2018曲埠12小時超馬冠軍、2018柴古唐斯括蒼越野賽冠軍。

在2018年，他又以151.2公里的成績，四度問鼎「2018濟南12小時超級馬拉松賽」冠軍，並打破自己保持的中國12小時超馬紀錄。11月，他再以11小時12分46秒第一個跑完100公里賽程，奪得「2018 China100」山地越野系列賽暨環四明山百公里山地戶外運動挑戰賽」冠軍。

而就在2018年1月，梁晶到香港，參加「Vibram ® 香港100」野外長跑賽事，眾跑手要在30個小時內，由北潭涌開始，跑完全長100公里、以麥理浩徑為主線的賽道。梁晶是首名衝線的選手，但卻也引發爭議，有指他在賽事途中強搶其他人的樽裝水，最終被大會指非法補給違反賽事規則而DQ其資格。梁晶就向賽會解釋是「溝通誤會」，在比賽途中是希望用自己的空水樽交換徒步者裝滿水的水樽，並以為得到對方允許。

梁晶於去年11月接受《山東商報》訪問時曾說過：「人生就是不斷堅持，相比馬拉松，超級馬拉松對耐力的考驗更大，我做了10年規劃，力爭跑到40歲。」當時他堅定地說：「當然一切的前提是保養好身體。我看國際上很多運動員的最好成績都出現在37（歲）左右，也有出現在40歲之後的，這些都給我十足的信心。」

遺憾的是，梁晶完成不了跑到40歲的目標。他遇難的消息傳出後，跑友圈一片痛哭。許多人在微博上悼念：「今天是國內跑圈大地震的一天，國內頂尖越野跑高手梁晶都沒能幸免，哀悼，比賽年年有，命就得一條，回家才是終點。」

另外，殘運會冠軍黃關軍亦是遇難者之一。其好友得知情況不妙時，立刻向主辦方求證，對方表示：「現在我們確認他（黃關軍）已經沒有生命體徵了。因為昨天是突發情況，天氣比較惡劣，我們已經找到他了，已無生命體徵。」這名好友隨後向內媒記者哭着說：「他是個聾啞人啊，連呼救都沒辦法！」

在2019年全國第十屆殘運會暨第七屆特奧會田徑馬拉松比賽中，時年32歲的北川選手黃關軍，曾以2小時38分29秒的成績衝線，奪得男子全程馬拉松聽力障礙組冠軍。

內媒引述一名業內人士指，這次凍死的都是高手。第一，馬拉松高手都追求輕量化，所以通常不帶保暖衣物，押寶賭天氣好，遺憾的是這次沒賭贏。第二，高手前進的更遠、更高、更冷、更難下撤，也更難被搜救。賽事強制必備裝備中一定會有保溫毯，就是那種很薄的鋁箔膜的毯。這次是極端氣候太惡劣，都給吹爛了。

中國寧波網

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