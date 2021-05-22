台灣疫情昨再增321宗本地確診及兩宗死亡個案，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，上周各日的本地確診數字需「校正回歸」，上周總本地確診數字需修訂為再多400宗確診，至此全台累計本地確診已達2,701宗。這亦意味台灣本地確診已是連續六天破300宗，事件被外界質疑當局有意隱瞞疫情。另著名旅遊勝地墾丁被揭有民眾不戴罩燒烤聚會。

陳時中在疫情記者會上首提「校正回歸」，會上有記者質疑是否擔心影響股市才選擇在周末公佈，亦有輿論認為當局是為了「蓋牌（隱瞞疫情）」，國民黨方面亦紛紛發聲質疑當局公信力。陳解釋指，由於先前疑似個案通報的行政程序太繁瑣，一旦同批個案的填報程序出錯，整批通報都會「卡關」，無法正式上報至中央，因此有大量個案遇上「塞車」情況。直至日前經簡化程序後，才導致各地滙報至中央的個案激增，當局單單前晚已處理逾1.4萬件個案，終確定上周有400宗本地確診需「校正回歸」。他強調完全跟股市無關，並指當局此舉是「掀牌」，把事實顯露，但亦坦承目前仍有一些「塞車」情況尚待消化，盼盡快可回歸到正常報告狀態。

台中首名軍人確診

台北市長柯文哲批評，「校正回歸」正正反映現行制度無法反映疫情快速變動的現況，建議當局改為公佈每日快篩陽性的新增個案數字及大致疫情趨勢，「更不要創造新名詞，把已經很恐慌的人民弄得更暈頭轉向」。台行政院長蘇貞昌強調，從中央到地方沒人會想隱瞞疫情，這次事件顯示各地的篩檢資源、行政負擔吃緊。因此已要求資安部門針對快篩民眾的填表作業、地方確診資料上傳作業進行簡化，降低地方行政負擔。

台灣多個行業近期亦接連傳出有人員確診，繼醫護、銀行等行業後，被稱為「護國神山」的台積電昨亦證實有一名工程師確診，逾10名密切接觸者正進行家居隔離，強調事件不影響公司營運。台中亦證實有首名台軍確診。

拒戴罩男刺傷兩警

台灣疫情爆發至今，民間亦開始出現亂象。台北一名年約60歲的男子昨日下午在台北車站附近閒逛時，因未有戴上口罩遭兩名警員截查開罰單。其間他突然從抽出刀具刺傷兩名警員，兩名警員負傷下再與其他支援的警力合作，終成功制服該名男子，把他帶走調查。

至於前日已宣佈禁止堂食的屏東縣，墾丁大街的攤販及恆春夜市均無法營業。不過，有墾丁恆春鎮居民透露，當地很多民宿不時仍有超過10人以上的遊客在門口不戴口罩燒烤聚會。台灣婦產科名醫蘇怡寧亦在網上公開相關照片稱「氣到快中風」，並指：「醫護人員在前線拚命，然後你們躲在後面放火，就是有你們這種垃圾！」

台灣蘋果新聞網／中央社