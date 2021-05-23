昨日（22日）上午在甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區舉行的黃河石林山地馬拉松百公里越野賽，發生21名參賽者遇難的慘劇，震驚國內。有內媒曝光參賽者在微信群裏，不停發出的求救信息：「需要救援人員，山上已失溫」、「我們在山溝裏，女隊員失溫嚴重不能動，請求救援」、「快去山上救人吧！太多失溫迷路的人了」、「有幾個人叫名字都沒反應了」、「太可憐了，組委會帶上保暖的衣服」、「速來」，字字讓人惻然。

有疑似參賽者則在微信上發佈長文，講述慘劇發生前後的情況，指這次極端天氣，讓大家沒有防備，因為21日的天氣預報中，沒有提到22日將會有極端天氣。而他在途中發現自己身體狀況越來越差時，即決定退賽，救回了自己一命。

這名參賽者一開始就表明，自己拒絕了內地媒體的訪問，但見自己在微信群裏的發言被「片面亂轉」，遂於今日凌晨零時寫下了自己的親身經歷。他指，這次比賽可以理解為景區為了宣傳而操辦的，已經是第四屆。前面幾屆，賽事組織工作一般，但完賽即發1,600元人民幣（下同，約1,930港元）補助，讓選手仍舊趨之若鶩。「畢竟，除掉1,000元執名費，完賽可淨賺600元，一般地域的選手參賽費用基本就覆蓋掉了。」

該名參賽者亦提到，雖然此次賽道整體斜度不大，累計爬升約為3,000米以內，和其他百公里越野賽相比確實較低，且賽道難度低，「屬於基本都能跑起來的高速賽道」，但其實賽事也不算簡單，因為賽道海拔不低，整體為2,000海拔上下，對於平原生活的選手算高海拔，且出了景區之後，賽道絕大部份都處於無人區。加上門檻較高，要在20小時內完賽，意味着「熱衷於網紅賽事的跑渣小白們是沒辦法報名的」。

他認為，黃河石林這個比賽，即便賽事組織達不到100分，幾屆搞下來，也算是一個成熟賽事了，今年「年感覺黃河石林這個比賽槽點變少了，組織工作更細膩了」，但偏偏就出了大問題。「問題出在天氣上，極端天氣。甚至521這天的天氣預報，都沒有預報出來第二天的這種極端天氣。」

他細述比賽當日的情況，指早上風和日麗，陽光甚好，但他坐擺渡車去起點，下車一刻，天色卻轉陰，隨即起風，「風力有4、5級的樣子」，他因體感溫度瞬間降低，便在開賽前跑了2公里熱身，「這是從來沒有過的事兒，更麻煩的是，跑完這兩公里，身上也沒有熱起來。」

該名參賽者指，5月底，白銀已經入夏，基於前幾屆的經驗，衝鋒衣並沒有被列入強制裝備，只作為建議裝備寫入賽事手冊。「我的衝鋒衣裝進了轉運包，存放到賽道62公里處的CP6換裝點，正常情況天黑前能趕到這裏。」他提別提到一點，「組委會收集轉運包的時間是在賽前一晚，如果是比賽當天早上，可能很多人就會把衝鋒衣穿在身上了」。

比賽開始時，很多參賽者都穿着短袖上衣及短褲，冷得發抖，槍一響就箭一般衝了出去。開跑就是幾公里的盤山路陡下坡，「大家都是想借助下坡迅速讓身體熱起來，起碼我是這麼想的」，但風力有增無減，不少人帽子直接被吹飛。大約上午10時30分前後，他到CP2之前，就開始下雨，且雨勢漸大。

過了CP2，真正的麻煩來了。首先是逆風，風力已加大到7、8級，雨更密了，風裏挾着雨點打到臉上，像密集的子彈打過來一樣，眼睛在強風密雨下睜不開，視線受到嚴重影響。而這段是賽道最難的部份，從CP2到CP3的8公里距離，爬升1,000米，山是石頭與砂土混合，很多段都非常陡，選手們需要手腳並用往上爬。

該名參賽者寫道，由於電單車都上不去，所以CP3不提供任何補給，這意味著，即便到達山頂，也沒有可補充的食物、飲水，熱水更是妄想，暴露的山體，更無處可休息，且無法在此處退賽，還要堅持到CP4。而這天，「問題N倍放大，越往上爬，風越大、雨越大、溫度越低，體感溫度更低」。

「我在往上爬的時候，看到第一個從上面往下走的選手，說上面太冷了，受不了，退賽。第一時間我在想甚麼：就這樣放棄1,600了嗎？後來每念及，我都想抽自己。」之後又有幾名選手下來，「包括很大神的選手」。他的情況則越來越不好，全身濕透，風吹得他站不穩，也冷的越發受不了，他便找了個相對避風的地方掏出保溫毯裹在身上，但瞬間就被風吹散開，「甚麼用都沒有。還有選手的保溫毯，直接被大風給撕碎了」。

他戴着無指手套的手也凍得受不了，就把登山杖夾在腋下，慢慢往山上走。但10根手指很快就都失去感覺，把手指放嘴裏含很久，也仍然無感覺，同時覺得舌頭也冰涼了。

「這個瞬間，我果斷決定退賽，下山。」然而，上山容易下山難，這種很陡的地形尤甚。岩石是濕滑的，視線是模糊的，身體也開始不由自主地發抖。他一小步一小步地往下挪，已感到迷迷糊糊，「我只有一個信念，一定要堅持到山下，即便要倒，也要倒在山下」。

「我想我是幸運的，在最後時刻及時做了決定。做決定那一刻，應該是在失溫（低溫）的邊緣徘徊，處在臨界點上，毫釐之間，下山的時候，已經出現了失溫的症狀。」他撤到山腰，按藍天救援隊人員的指引，走到一間小木屋，裏面已有約10名選手。在等待救援的一個多小時裏，人數又增加到近50人。

他寫道，之後撤回到小木屋的選手們，一路上看到倒下來若干名選手，躺在路邊一動不動的、已經口吐白沫的。有選手們說，看到路邊躺着的人卻有心無力，在自身難保的情況下沒辦法幫助他們。「說這話時，他們眼圈都是紅的。」

一個多小時後，一名救援人員上山，讓能動的選手返回到CP2坐車回終點，不能動的就繼續等救援。「我和已經緩過來的一批人一起下山，回到CP2，20人坐進一輛中巴，我們這些，成為了山上第一批安全撤回到終點的選手。回到位於景區內的比賽終點，大概是不到16時。」返程路上，有些人在一邊刷比賽群一邊流眼淚。回到酒店後，已經午夜。

他寫出已知的事實：有多名選手摔傷流血，傷勢各異。有多名選手滯留山上，他們情況各異。有失溫的，有失溫導致了更嚴重情況的，有幾個人找到了一隅稍避風的地方抱團取暖等救援的，有個別一兩個人具備超能力一直在賽道上前進到夜色降臨後的。國內多位越野頂級選手基本全部退賽，GPS位置數小時未移動過，且部份人電話無訊號，無法取得聯絡。

還有一個事實是，他很親近的一位女性朋友，在快到山頂的地方失溫。「她告訴我，她失溫了，坐下來，後來是被另外一位女選手叫醒的，之後她發現她的腿摔破了流血，但她完全不記得腿是怎麼摔破的」，這說明她曾失去了意識。

該名參賽者最後寫道，在傍晚組委會終止比賽前，基本全部的選手均無法繼續進行比賽，絕大部份選手退賽這一幕，在國內眾多以艱難著稱的越野賽中，這是首次。他猜測突發的極端天氣與兩地地震有關，而這「不意味着組委會要承擔甚麼責任，不證明比賽本身很糟糕。但後續的救援，就是對組委會的考驗了」。

他提醒，以後參加類似的高海拔地區的比賽，一是帶足救命的裝備，二是在平時就要能做到正確認知自己身體的狀況，三是面對比賽中的突發情況，及時果斷做決定。「回到家才算抵達終點，安全永遠第一。不是安全完賽，而是安全，安全。」

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