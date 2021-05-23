遼寧大連昨日發生嚴重交通事故，一輛寶馬私家車高速撞向正在斑馬線過馬路的行人。最新消息指，事故導致5人死亡，5人受傷。當地公安通報，肇事司機因投資失敗，為報復社會而犯行。有指，司機當時一腳踏油直衝，7秒已加速至108km/h（該路段限速60km/h），並衝紅燈，造成5死5傷。

大連市政府今日召開新聞發佈會，通報指，昨日11時40分許，32歲劉姓疑犯駕駛肇事車輛將多名行人撞倒後，追尾撞上另一輛客貨車，隨後棄車逃逸。下午時許，劉男被警方抓獲。截至目前，該案造成5人死亡，5人受傷。其中4人當場死亡，3人被送醫搶救，再有1人不治，後有3人自行到醫院治療，現傷者情況穩定。

大連市公安副部長指，劉男因無法接受投資失敗，失去生活信心遂產生報復社會的心理。經檢驗鑒定，排除劉男酒駕、毒駕、服用精神類藥物和精神病史嫌疑，其作案時頭腦清楚、思路清晰，選擇作案地點、目標明確。目前，劉男因涉嫌以危險方法危害公共安全罪被公安機關依法刑事拘留。案件正在進一步工作中

事發後，網上已有指劉男於某理髮店工作，擔任技術總監，2013年開始在店裏工作。公安未有通報肇事司機投資失敗的請情，惟不少網民狠批劉男殺人行為外，還直指是近期價格出現大波幅的比特幣有關，甚至有與網絡詐騙或者A股股市所影響。

網民意見：

迷蜂科技：第一反應聯想到的投資失敗是被網絡詐騙，血本無歸。第二是比特幣……

愛非梁壹零貳零 ： 你投資失敗關路人甚麼事？路人太慘了

逮不住的兔紙 ： 事件太慘烈了，路人太無辜

爆胎桃子醬 ： 怎麼會有這種喪盡天良的東西

George唐納 ： 還是咱股民有良心，虧了血本就躲在家裏關燈吃麵。

經緯趨勢 ： A股背鍋還是虛擬幣背鍋

北溟漁999 ：冤有頭債有主，誰讓你投資失敗你去找誰，你傷害普通老百姓幹嘛呢？

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