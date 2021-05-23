甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區，昨日（22日）舉行山地馬拉松百公里越野賽出現嚴重意外，21名跑手遭遇極端天氣死亡。據了解，甘肅省氣象局21日已提醒防範冰雹、強降雨，景泰氣象局提供的賽事專報則未提及有冷空氣過境。有氣象專家指，山地地形令小範圍的天氣難以預報。

甘肅越野馬拉松慘劇發生後，有內地媒體報道，指甘肅省氣象局在上周五（21日）的重要天氣提示中已經提到，「21日至22日甘肅省有一次大風沙塵、降溫降水天氣過程……5月已進入強對流天氣多發時段，注意防範短時強降水、冰雹、雷電、陣性大風等不利影響」。

另外，內媒於白銀市氣象局官方賬號「白銀預警發佈」在19日至22日，曾發佈多條大風、冰雹預警以及解除訊息。

至今早，中新網記者致電景泰縣氣象局，相關人員介紹，景泰縣氣象局為這次比賽提供了現場氣象服務，氣象局的主要領導給組委會的主要領導發送了比賽場地的氣象信息專報。氣象專報中提供了最低氣溫、最高氣溫、風級風向等信息，「但是具體的冷空氣過境信息沒有。」

對於賽場遭遇致命的極端天氣的原因，有內地媒體根據風雲4號A昨日的星雲圖分析，指冷鋒雲系於昨午1時經過甘肅白銀景泰一帶。報道引述氣象專家介紹，冷氣團推動暖氣團，而使鋒面向暖氣團一方移動，暖氣團被迫抬升，水汽在上升冷卻過程中成雲致雨。因此，冷鋒過境前後常伴有雨雪天氣，而且氣壓上升，氣溫和濕度下降，風向轉為偏北，風力明顯加大。

報道指，在昨早11至12時，景泰縣城氣溫已驟降，1小時降了近攝氏4度。甘肅省氣象局官方微博在11時42分發佈了短期天氣預報：「受冷空氣影響，全省大部氣溫繼續下降，河西五市及白銀、慶平、平涼三市和蘭州市北部有5至6級西北風，陣風7級。」

氣象專家表示，由於冷空氣從地面到高空是傾斜的，高空滯後一些，比賽地為山地，海拔較高，降溫會比海拔相對低的景泰縣城晚一些。此外，山地地形導致的一些小尺度天氣系統演變，複雜難報。

中新網／封面新聞／紅星新聞

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