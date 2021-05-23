甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區周六上午舉行的黃河石林山地馬拉松百公里越野賽，因遭遇極端天氣，釀成21死，對於今次意外，不少人都歸究大會準備不足。有專業跑手向媒體指，若大會有足夠經驗，應能將傷害減到最低。

紅星新聞報道，曾參與世界各地不同越野賽的大陸專業跑手鄭鈞月，分享其在2016年參加過張掖舉行的越野跑比賽時，曾遇上「一模一樣的天氣狀況」。她憶述，當時同樣是高海拔賽，賽前天氣炎熱，但大會有強制選手帶保暖衣服及衝鋒衣（防風外套）。天氣突變時，工作人員亦有及時出現，安排救援次序。

她分析，今次越野跑意外，其實可以將傷害減到最低，她認為有辦賽經驗的主辦方，應該在容易發生問題的賽段，提前安排義工及急救人員，及時處置問題。鄭稱，「今次比賽本是一個高海拔越野賽，卻定位為山地馬拉松，容易誤導選手，因為這兩者是兩個概念。」

參賽選手毛樹智受訪時表示，主辦方過去沒遇過類似情況，因此準備不足，指他們考慮的都是防中暑、防曬的問題，沒想到要防寒。「前三屆都是大熱天，所以這次大家想着肯定還是很熱，很多人就把保暖裝備放在60公里左右的換裝點。」此外，一名參賽者表示，賽事在馬拉松越野賽的跑友眼中，是一個較為成熟的賽事，認為去年比賽都沒出現問題，對主辦方相當有信心。

而中國登山協會戶外運動委員會委員陳錚指，山地馬拉松是近年的新興項目，從傳統登山項目中衍生而來，其實屬於登山範疇，而非馬拉松。而山地馬拉松實際上引用了「馬拉松」的名稱，馬拉松全長是42.19公里，海拔落差不能超過50米，在城市馬拉松賽事中，由於路面平整，所以支援和醫療救援都十分充足。

陳錚說，「山地馬拉松的海拔落差最大時可達到一千多米，實際上是山地項目。當落差達到這麽高時，再加上天氣多變，賽事安全性上來說，從準備工作到後勤比普通馬拉松高很多，且山地馬拉松最危險的地方，很多賽道都在無人區，這對於主辦方和跑者來說，都是極大的挑戰。」

陳指，關於所謂山地馬拉松的界定標準，中國登山協會並沒有官方特別界定，一般跑友或賽事主辦方會沿用登山項目中的3,500米海拔高度，作為分界點。

紅星新聞

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